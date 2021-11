GDC incasseert voor derde wedstrijd op rij geen tegentreffer

GDC – MVV’58 1-0 (0-0). 60. Joost van Rooijen 1-0.

Bijzonderheid: Voor de derde keer op rij – vorige week zaterdag tegen ONI, tussenweeks in het bekerduel tegen FC Tilburg en deze zaterdagmiddag tegen de ploeg uit Meteren – hoefde GDC geen tegentreffer te incasseren. ,,Dat doet me heel goed”, zegt trainer Gerrit Molenaar. ,,Nog mooier: we hebben geen kans weggeven.” Het was weer een herkenbaar GDC: fanatiek tot op het bot – op de goede manier. ,,Iedereen heeft er keihard voor gewerkt. De overwinning is echte teamprestatie.” Joost van Rooijen nam het enige doelpunt voor zijn rekening. ,,Uitgerekend Joost, dat vinden we prachtig. Hij weet nu weer wat scoren is.”

BZC’14 - TSVV Merlijn 2-5 (2-1) 10. Dieuwe Kolbach 1-0 25. Jasper Gouda Quint 2-0 40. Thom den Otter 2-1 46. Whyton Power 2-2 55. Jan van Ruijven 2-3 60. Luc Geurts 2-4 90. Luc Geurts 2-5.

Bijzonderheid: BZC’14 wilde per se voetballen. Toen trainer Erik Oeben het veld zag, wist hij waarom. ,,Je zakte tot je knieën in de modder. Bij BZC moeten ze hebben gedacht: ,wij weten hoe daarmee om te gaan Merlijn is kunstgras gewend.’ En dat was lange tijd ook, want we liepen een 2-0 achterstand op. Maar we wenden eraan, konden uiteindelijk aardig combinatievoetbal laten zien. Daar had onze tegenstander heel veel moeite mee. Te veel, zo bleek in de tweede helft.”

Volgens Lenard Weber, trainer van BZC’14, hadden de staat van het veld en de tegenstander geen relatie met elkaar. ,,Vorige week ging de wedstrijd tegen Schelluinen al niet door, dus wilden we heel graag. Misschien zou het wel de laatste keer zijn dit jaar dat we zouden kunnen spelen. Achteraf bleek het veld slechter dan gedacht.” Wat ook slecht was: ,,Ons spel in de tweede helft, we zijn door het ijs gezakt. Het is jammer dat we in de eerste helft het duel niet in het slot hebben gegooid. Er waren kansen genoeg na de 2-0.”

ONI – BLC 2-2 (0-1) 23. Piet Vollebergh 0-1 57. 1-1 85. (pen.) 2-1 90+2. Niek van Helvoort 2-2.

Bijzonderheid: De spelers van BLC floreren op een fijne grasmat, desnoods zijn het nepsprieten. Ook het weer moet een beetje meewerken. Gistermiddag was van beide geen sprake: Pluvius had van het hoofdveld in ’s Gravenmoer een akker gemaakt. ,,We bakten er zeker voor de rust heel weinig van”, vond trainer Danny Otterloo. ,,Het was een wonder dat we met een voorspong de thee haalden. Als het 4 of 5-1 was geweest, hadden we niks te vertellen gehad.”

Na de hervatting leek het er op dat het laag geklasseerde ONI, dat keihard werkte om zich wat lucht te verschaffen, alsnog loon naar werken kreeg. Maar in de extra tijd verschafte Niek van Helvoort de Bosschenaren alsnog een punt. ,,Niek moet het met invalbeurten doen. Deze keer heeft hij zich in de picture gezet, ons behoed voor een verdiende nederlaag.”

NEO’25 – GVV’63 3-3 (1-1). 25. Jeffrey van der Meijden 0-1 35. Noah van Caem 1-1 60. Daniel Bouma 1-2 70. Mathijs van der Lee 2-2 88. Mathijs van der Lee 3-2 89. Julian Ringelberg 3-3.

Bijzonderheid: Mathijs van der Lee leek een jongensboek te schrijven. Hij viel na dik een uur in, scoorde binnen vijf minuten de gelijkmaker. En in de slotfase sloeg hij nog een keer toe. Een overwinning boeken op de ongeslagen koploper, het zou een invalbeurt zijn met een gouden rand. Maar een kaft kwam er niet om dat boek, want nog geen minuut later kwam de ploeg uit Gameren alsnog langszij.

,,Na afloop waren de jongens heel erg teleurgesteld”, zag NEO-trainer Stefan Brok, die drie tegentreffers toch wat veel van het goede vond – tot voor zaterdagmiddag hadden de Tricolores de minst gepasseerde verdediging. ,,Maar dat was niet terecht. We hebben goed gespeeld. En het punt gepakt waarop vooraf was gehoopt.”

Denny van Geffen, trainer van GVV’63, vond dat zijn ploeg door de ondergrens was gezakt. ,,Laten we zeggen: het was niet best. Natuurlijk, als Mathijs Libbers zich ’s morgens ziek afmeldt, dan is dat een grote aderlating in de voorhoede. Maar we zijn niet alleen afhankelijk van hem, anders hadden we niet bovenaan gestaan. Ik ben blij met het punt, had ik niet meer op gerekend toen het vlak voor tijd 3-2 werd.” En hij is blij dat GVV’63 alle wedstrijden heeft kunnen spelen. ,,Ik verwacht dat we voor januari niet meer voetballen, maar we hoeven gelukkig niks meer in te halen.”

Haaften – NOAD’32 afgelast.

SV Capelle – Schelluinen afgelast.

Vuren – Sparta’30 afgelast.