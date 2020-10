GDC ondanks overwinning geen hossanagevoel

TSVV Merlijn – GDC 1-5 (0-1) 20. Tom van Rijswijk 0-1, 50. Tom van Rijswijk 0-2, 60. Niek in ’t Veld 0-3, 65. Stefan Storchart 0-4, 70. Lars van der Zande 1-4, 85. Tom van Rijswijk 1-5.

Gerrit Molenaar, trainer van GDC, zat in het eerste halfuur achterover in de dug-out, handen over elkaar: een houding die verried dat zijn ploeg in Tilburg niets zou overkomen. “Ik heb enorm genoten van ons spel. Het beste halfuur totnutoe, alles klopte.” De score correspondeerde daar niet helemaal mee: alleen Tom van Rijswijk passeerde de doelman van de studenten. Na de hervatting: binnen twintig minuten hadden Van Rijswijk, Niek in ’t Veld en Stefan Stochart de wedstrijd doodgemaakt: 0-4.

Toch was er na afloop niet alleen een hosannagevoel in de kleedkamer van GDC. “Jelle Bouman kwam verkeerd terecht, raakte zwaar geblesseerd”, zegt Molenaar. “Dat is een enorme aderlating. Jelle is kopsterk, een gedreven voetballer en een fijne jongen voor de groep.” Ook voor Mark Grotenhuis, aanvaller bij Merlijn, werd het een heel vervelende middag. Bij het eerste het beste duel knakte er iets in zijn knie. Hij moest naar het ziekenhuis.

Erik Oeben, trainer van Merlijn, is het van oudsher gewend om videoanalyses te maken. Daartoe had hij wel een paal nodig voor een hoog camerastandpunt. Tilburg University had die paal afgelopen week geïnstalleerd. De beelden, die ook via YouTube werden gestreamd, leverden Oeben voldoende materiaal op om over na te praten.

Sparta’30 – GVV’63 1-5 (1-3) 4. Mathijs Libbers 0-1, 8. Daniël Bouma 0-2, 15. Anrico Visser 1-2, 30. Mathijs Libbers 1-3, 70. Nick Linnenbank 1-4, 80. Mathijs Libbers 1-5. Rood: 53. Stijn de Boer (twee keer geel) en Piotr Murawski, beiden van Sparta’30.

De nederlaag verteren was nog niet zo lastig voor Mark van Noorloos, trainer van Sparta’30: zijn ploeg kwam kwalitatief tekort tegen koploper GVV’63. Maar wat hem helemaal niet zinde was het optreden van de scheidsrechter kort na het uur. “Er was een overtreding begaan, iedereen was ervan overtuigd dat wij die vrije trap mochten nemen. De scheidsrechter besliste anders. Stijn de Boer ging verhaal halen, kreeg zijn tweede gele kaart. Toen ging Piotr Murawski in het Pools tegen hem ageren. Die kreeg meteen rood. Een andere arbiter zou het afdoen met geel, dit was erg overdreven. Zelden zoiets meegemaakt.”

Zijn collega Denny van Geffen kon de frustraties wel enigszins begrijpen. “Maar dat foeteren in een andere taal vinden scheidsrechters vervelend.” Over de wedstrijd zelf: “Na acht minuten was het al duidelijk dat we gingen winnen.”

Vorig seizoen had GVV’63 tien wedstrijden nodig om tien punten te sprokkelen. Nu heeft de ploeg uit Gameren nog geen punt gemorst: twaalf uit vier.

Haaften – SC Everstein 3-2 (1-2) 5. 0-1, 7. Thijmen Gerringa 1-1, 34. 1-2, 69. Jordy Perdon 2-2, 83. Thijmen Gerringa 3-2. Rood: 75e minuut speler van SC Everstein (twee keer geel).

Kun je in een thuiswedstrijd de punten stelen, vraagt Bart Fransen, trainer van Haaften zich af. Een filosoof moet er zich maar over buigen, maar dat zijn ploeg onterecht met de volle buit ervandoor ging was een feit. “Everstein had veel meer kwaliteit in huis. Maar wij waren in het voordeel met de regen, daardoor werd die zware kleigrond spekglad. En dat lag onze tegenstander niet. Bovendien maakte de scheidsrechter een wazige indruk en floot vooral in ons voordeel.”

Voor de tweede keer op rij speelde Haaften zonder publiek. Voor de tweede keer werd gewonnen. Fransen: “Misschien ligt er daardoor minder druk op de jongens.”

BLC – ONI 2-4 (2-3) 10. Yassine Boutchi 0-1, 17. Niels Nagtzaam 1-1, 22. Niels Nagtzaam 2-1, 27. Niels Fioole 2-2, 43. Jaap van der Waarden 2-3, 65. Jaap van der Waarden 2-4.

Dat BLC zijn tweede nederlaag op rij leed, mag de laatste linie woriden aangerekend. “Vanmiddag was dat niet meer dan een gatenkaas”, vond trainer John Huisman. “En dat is toch opmerkelijk, want het is eigenlijk ons sterkste deel van het elftal.”

Huisman had geconstateerd dat zijn ploeg zeker zeventig procent balbezit had. “Het draait nog steeds om doelpunten. Op dat vlak was ONI veel effectiever.”

HSSC’61 – BZC’14 2-1 (2-1) 5. Nicky van Dam 1-0, 30. Jasper Gouda Quint 1-1, 32. Nicky van Dam 2-1.

Sommige supporters van de thuisclub wilden geen minuut missen van het duel, zo lieten foto’s op Twitter zien. Eentje had een keukenladder meegenomen om de wedstrijd via de parkeerplaats te volgen; een ander tuurde vanuit een dakraam naar het hoofdveld. Of het platte dak van een garage werd de wedstrijd vanuit twee zomerstoelen gevolgd.

Het was de derde nederlaag voor BZC’14. Daarmee staat de ploeg op de twaalfde plaats.

MVV’58 – NEO’25 afgelast.

SV Capelle – NOAD’32 afgelast.