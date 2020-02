GDC steviger aan kop, winnend GVV'63 woest op scheids: ‘Zwaluwe verdiende drie rode kaarten’

Zwaluwe - GVV’63 1-3 (1-2) 16. Bart Martha 1-0, 25. Daniël Bouma 1-1, 37. Michel Kooijman 1-2, 47. Michel Kooijman 1-3. Rood: 70. Yannick Vos (Zwaluwe).

Ondanks de zege was GVV'63-trainer Denny van Geffen maar matig te spreken over de scheidsrechter. “Hij had er zeker drie van hen met rood van het veld moeten sturen. Zo kreeg een speler van ons een klap in zijn gezicht, de doelman van Zwaluwe maakte buiten de zestien opzettelijk hands. Hij deed het met geel af.”

GVV'63-spits Mathijs Libbers had zich ziek afgemeld, dus schoof Van Geffen Michel Kooijman de rol van spits in zijn schoenen. “Michel vulde dat prima in. Overigens vochten we voor elke meter. Wat dat betreft hebben de jongens zich prima gerevancheerd voor die zeperd van vorige week tegen Merlijn.”

Haaften - NEO’25 0-3 (0-1) 25. Jordy Rosenbrand 0-1, 51. Django Hooymayers 0-2. 57. Jordy Rosenbrand (pen.) 0-3.

Haaften heeft het in de regel altijd lastig tegen het stugge NEO’25. Dat was ditmaal niet anders. De ploeg uit Sprang-Capelle hield zoals gewoonlijk veel verdedigers achter de bal. De thuisclub, die door blessures en schorsingen behoorlijk gemankeerd was, kon slechts af en toe gevaarlijk stichten.

Volledig scherm Haaften-topscorer Thijmen Gerringa (midden) komt niet voorbij NEO'25-doelman Kevin Akkermans. Rechts kijkt NEO'25-verdediger Jon van de Kamp toe. © copyright Frank van Engelen

Danny Verwolf was namens Haaften nog het dichtste bij een doelpunt, maar uit een vrije trap raakte hij de lat. Toen leidde NEO’25 al na een doelpunt van Jordy Rosenbrand. Na rust was het Django Hooymayers die met behulp van een verdediger doel trof. Rosenbrand mocht aantreden vanaf elf meter na een lichte overtreding binnen de zestien: 0-3.

Volledig scherm Wedstrijdbeeld uit Haaften - NEO'25. © Foto Raphael Drent

“Het was slecht, we hadden niks in te brengen”, vond Haaften-aanvaller Thijmen Gerringa, die in de extra tijd een grote kans miste op de eretreffer. NEO'25-doelpuntenmaker Django Hooymayers was tevreden over de driepunter. “Verdiend met hard werken. Daar moeten we het van hebben.”

TSVV Merlijn - BLC 1-1 (1-1) 20. Jori Pallada 0-1, 28. Frank van Mullekom 1-1.

“Een terechte uitslag”, vond TSVV Merlijn-trainer Joop Verzijl. “BLC was wel wat sterker, maar iets te druistig. Ze wilden al te graag de overwinning, daardoor gingen die mannen wat meer uit hun positie lopen.”

BLC speelde vijf van haar zes laatste wedstrijden gelijk. Daarmee raakten de Bosschenaren het zicht op de titel enigszins kwijt. “Daar zijn we helemaal niet bezig”, zegt trainer John Huisman. “Het is al heel fijn dat we zo lekker meedoen.”

GDC - BZC’14 3-1 (2-0) 30. Daan Denson 1-0, 40. Tom van Rijswijk 2-0, 55. Tom van Rijswijk (pen.) 3-0, 75. John van Balen 3-1.

“We spelen al anderhalf jaar volgens hetzelfde systeem”, verklaart GDC-trainer Edin Curic het succes. “Iedereen weet dus precies wat ze moeten doen bij balbezit en balverlies. Als je dan ook nog eens een leergierige groep hebt, dan gaat het nog makkelijker.”

BZC'14 bleef in de neerwaartse spiraal zitten na de nederlaag bij koploper GDC. “We werden geklopt op gogme en ervaring”, stelde BZC'14-trainer Hans de Jong. “GDC speelde met veel meer vertrouwen dan wij. Bovendien: bij een paar doelpunten zat het nogal mee.”

ONI – NOAD’32 1-2 (1-2) 28. Wessel van den Boom 0-1, 32. Yeswindum Gire (e.d.) 0-2, 34. Niels Fioole 1-2.

NOAD'32 rook haar kansen tegen ONI, de ploeg uit vorm in zaterdag 3D. Uit twee hoekschoppen waren de gasten voor rust uiterst succesvol. Eerst vierde Wessel van den Boom een feestje met zijn ploegmaats, een paar minuten maakte Ruben de Waal het een verdediger van ONI zó moeilijk dat hij prompt de bal in eigen doel werkte: 0-2.

ONI, dat al snel de spanning terugbracht, drong na rust aan. “Het werd heel spannend, je zat bij wijze van spreken op het puntje van de stoel”, vond Anton de Waal, pr-man van NOAD’32. “Als ONI hier een puntje had gepakt, had niemand daarover geklaagd. Uiteindelijk zijn door het collectief overeind gebleven.”

Vuren - SV Capelle 1-2 (0-0) 46. Sijmen Branderhorst 0-1, 60. Ian van Wijk 1-1, 63. Ate Zijlmans 1-2.

De technische staf van SV Capelle ging zaterdagavond met een goed gevoel uiteten. Voor de tweede keer op rij pakte het de volle buit. “Voor ons is dat heel bijzonder”, zegt SV Capelle-trainer Antoine van Pelt, “zeker als je nagaat dat we vóór de winterstop ook maar twee keer wonnen.”

Dat SV Capelle bij de hekkensluiter zegevierde, was een klein wonder. “We hebben het erg lastig gehad en zijn met kunst- en vliegwerk overeind gebleven. Maar goed, een gestolen overwinning - en dat tegen een concurrent – is op z’n tijd ook weleens lekker.”

MVV’58 - Sparta’30 werd afgelast wegens het overlijden van een oud-voorzitter van MVV’58.