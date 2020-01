GDC-trainer Curic verslaat nieuwe werkgever, twaalf doelpunten bij BLC - GVV'63

zaterdag 3DHet duel tussen GDC en SV Capelle stond in het teken van trainer Erin Curic. De oefenmeester staat volgend seizoen aan het roer bij de gasten uit Capelle, maar wil eerst een poging wagen om GDC terug naar de tweede klasse te brengen. Met een 3-1-zege heroverde GDC de medekoppositie in zaterdag 3D.

GDC – SV Capelle 3-1 (1-0) 45+2. Jelle Bouman 1-0, 58. Menno Schouten 2-0, 84. Afonso Ndongala 2-1, 90+2. Tom van Rijswijk 3-1.

Curic zag zijn ploeg meer dan voldoende kansen creëren tegen zijn nieuwe ploeg, maar in de afwerking mankeerde nogal wat. “Dat speelt al langer bij ons”, vindt GDC-speler Tom van Rijswijk, “ook bij trainingen laten we het afweten.” Dat er niet meer treffers vielen, was mede te danken aan SV Capelle-doelman Remon van Rijswijk: hij keepte een uitstekende wedstrijd.

Nadat het 2-0 was geworden leek de wedstrijd gespeeld, maar door het inbrengen van de broertjes Ndongala richtten de gasten zich weer op. Afonso had maar één kansje nodig om GDC in het nauw te drijven. In de slotfase bleef de thuisclub met het nodige kunst-en-vliegwerk overeind, totdat in de tegenstoot het vonnis definitief over SV Capelle werd geveld.

Volledig scherm Edin Curic, nu nog op de bank als trainer van GDC, traint volgend seizoen tegenstander SV Capelle. © Jan Verhoeven

ONI - NEO’25 1-4 (1-2) 5. Jordy Rosenbrand 0-1, 30. Julian Vos 0-2, 44. Sander de Bont 1-2, 82. Jon van Kamp 1-3, 90. Noah van Caem 1-4.

Op voorhand had NEO’25 misschien al getekend voor een punt. ONI was de koploper en de Sprang-Capellenaren vertoefden in de lagere regionen van de ranglijst. Met 1-4 winnen, dat is wel heel opmerkelijk. “Vandaag kwam het er helemaal uit”, zag NEO'25-trainer Patrick Brok. “Wat meehielp was dat ze bij ONI elkaar begonnen af te zeiken. Dan weet je dat je op de goede weg bent.”

Overigens had de uitslag veel hoger uit kunnen vallen in het voordeel van NEO'25. “Twee doelpunten werden afgekeurd. Waarom, geen idee. Jammer voor Jordy Rosenbrand die uit een prachtige omhaal scoorde.”

BLC - GVV’63 6-6 (3-1) 9. Niels Nagtzaam 1-0, 17. Sasha Gieles 2-0, 23. Jeffrey van der Meijden 2-1, 38. Niels Nagtzaam 3-1, 58. Mathijs Libbers 3-2, 61. Jeffrey van der Meijden 3-3, 68. Nabil Elouajdi 4-3, 78. Daniël Bouma 4-4, 85. Koen Boelen 5-4, 86. Maverick van Maaren 5-5, 88. Jelmer ter Avest 6-5, 90. Mathijs Libbers 6-6.

John Huisman geloofde zijn eigen ogen niet: “Twaalf doelpunten keurig verdeeld over twee ploegen is nieuw voor mij. Ik miste veel spelers. Een paar waren met vakantie, een paar geschorst. Ik moest zelfs jongens inpassen die nog nooit in het eerste hadden gevoetbald”, aldus Huisman wiens verdediging voor de winterstop nog zo goed als onpasseerbaar was.

GVV'63-trainer Denny van Geffen zag zijn ploeg tot vijf keer toe een achterstand goedmaken. “Daar ben ik heel erg tevreden over, dat we er altijd in blijven zijn geloven.”

Haaften - BZC’14 3-2 (2-2) 6. Thijmen Gerringa 1-0, 12. Erik van Dalen 1-1, 31. Erik van Dalen 1-2, 44. Jordy Perdon 2-2, 60. Thijmen Gerringa 3-2.

Nadat vorige week bij Vuren drie punten werden opgehaald, werd dit kunstje tegen BZC’14 nog eens herhaald. Daardoor staan de mannen van trainer Bart Fransen voor de eerste keer dit seizoen boven de rode streep. De manier waarop de overwinning tot stand kwam, was niet geweldig, zo oordeelde Fransen. “We waren vooral voor rust erg onrustig en slordig aan de bal. Erna ging het een stuk beter. Uiteindelijk heeft de gelukkigste gewonnen.” Trainer Hans de Jong, die volgend seizoen wordt opgevolgd door Ron Vlot, baalde van de nederlaag. “We hadden er veel meer uit kunnen halen.”

TSVV Merlijn - Vuren 3-5 (1-3) 0-1 Luuk van der Vliet, 0-2 Bjorn Paul, 1-2 Jan van Ruijven, 1-3 Bas van der Vliet, 1-4 Luuk van der Vliet, 2-4 Job Heuvelmans, 2-5 Ryan van Wijk, 3-5 Jan van Ruijven. Rood: 70. Morena Hillebrink (TSVV Merlijn/2x geel).

Het tiental van TSVV Merlijn kon niet voorkomen dat Vuren voor de tweede keer dit seizoen wist te winnen. “We hadden Vuren graag een extra duwtje willen geven en zelf nog wat meer naar de middenmoot te klimmen, maar dat zat er gewoonweg niet in”, aldus TSVV Merlijn-trainer Joop Verzijl.

Zwaluwe - Sparta’30 3-2 (2-0) 18. Wessel Groote 1-0, 44. Joey Konings 2-0, 51. Wessel Groote 3-0, 54. Anthony van Wijk (pen.) 3-1, 65. Anrico Visser 3-2.

Sparta’30 was blij dat de winterstop was aangebroken: de ploeg draaide met vierkante wielen. Een beetje fris in het hoofd worden, lekker ongedwongen trainen en spelers die de tijd kregen om van kwetsuren te genezen zou de ploeg uit Andel goed moeten doen bij de herstart. Maar die bleek vals. “Vooral de eerste helft was niet om aan te zien”, vond trainer Mark van Noorloos. “In de rust heb ik me hardop afgevraagd of iedereen wel besefte wat er op het spel stond: afzakken naar de laatste drie. Dat is kennelijk begrepen, want na rust was die beleving er wel.”

Volledig scherm Richard van Stigt (links) probeert namens Sparta'30 tevergeefs Zwaluwe-speler Joey Konings (rechts) van de bal te zetten. © Pix4Profs / Johan Wouters

MVV’58 - NOAD’32 0-3 (0-0) 53. Julian Vos 0-1, 60. Julian Vos 0-2, 80. Julian Vos 0-3.

Als je een hattrick scoort, mag je in het profvoetbal normaliter de bal houden. Niet bij MVV’58, die ploeg vond het al erg genoeg dat ze de drie punten naar Wijk en Aalburg zag gaan. Daar had na twintig minuten voetbal geen enkele Meterense supporter rekening mee gehouden. “Ze waren heel dreigend”, zag Anton de Waal van NOAD’32. “Het was aan doelman Denzel de Wit te danken dat we overeind bleven.” Daarna ging de storm liggen; na rust was er dus een hoofdrol voor Julian Vos. “Julian is een krachtpatser aan de bal. Zie ‘m er maar eens te ontfutselen als die bal voor zijn voeten ligt. En hij is op eerste meters razendsnel", aldus De Waal.