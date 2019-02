Gebroeders Shewdat eisen hoofdrol op bij OSC’45: twee krijgen rood, keepende broer steelt de show

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Na rust hebben we genoeg kansen gekregen om de wedstrijd te beslissen, maar we raken paal en lat en spelen het niet goed uit”, aldus Van den Berg.

Moment van de wedstrijd: ,,In de laatste minuut wordt Bas Vos in het strafschopgebied geduwd en die penalty benutten we”, zag DSC-speler Ton Burg. ,,Dit is een zure nederlaag, want voorafgaand aan die duw staat een speler van DSC buitenspel”, vond Jan van Arckel-assistent-trainer François van Uden.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,In de tweede helft missen we 8 open kansen, waarvan 3 1-op-1 met de keeper”, aldus Burg. ,,In het laatste halfuur stonden we onder druk, maar hadden we via Thom de Looijer wel kunnen winnen”, aldus Van Uden.