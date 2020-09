‘Gedupeerde’ Sam Sijbesma na 35 minuten alweer uit de basis

3D ZaterdagVoor Sam Sijbesma liep de voetbalmiddag uit op een sportief drama. Omdat een medespeler niet kon meedoen, stond voor Sam een plek in de basiself te wachten, maar nog geen 35 minuten later mocht de speler van Haaften alweer gaan douchen.

Haaften – GVV’63 1-3 (1-1) 10. Maverick van Maaren 0-1, 30. Thijmen Gerringa 1-1, 60. Maverick van Maaren 1-2, 75. Nick Linnenbank (pen.) 1-3.

“Met elf is het al lastig om tegen GVV een aardig resultaat te boeken, laat staan met tien spelers”, vindt Haaften-trainer Frans Fransen. “We hebben er hard voor geknokt, maar wat we na de rode kaart al vermoedden is dus ook uitgekomen. Bovendien hadden de we de pech dat zowel grens- als scheidsrechter niet zagen dat de bal een keer de doellijn van onze tegenstander was gepasseerd.’

Jeffrey Wolf kon niet meedoen, daarom kreeg Sam Sijbesma, die altijd in het tweede speelt, een plaats in de basiself. Zijn optreden was na 35 minuten voorbij vanwege een tweede gele kaart. “Die tweede prent was volkomen onterecht”, vond Fransen. “Daarmee werd Sam gedupeerd, en wij ook.”

MVV’58 – BZC’14 0-2 (0-2) 42. John van Balen 0-1. 44. John van Balen 0-2.

“Vorige week, tegen NEO’25, hadden we een complete offday”, zegt leider Michel van Veen, “maar dat hebben we vandaag in Meteren helemaal goedgemaakt. Het niveau was ook een stuk beter.”

John van Balen scoorde twee keer op een identieke wijze, uit een vrije trap.

TSVV Merlijn – NOAD’32 3-2 (2-0) 26. Lars van de Zanden 1-0, 33. Ties Sluijs 2-0, 51. Sven Bleijenberg (pen.) 2-1, 55. Lars van de Zanden 3-1, 90+3. Stephan Stevens 3-2.

“De overwinning van Merlijn was terecht”, zag Anton de Waal, clubman van NOAD’32. “De handelingssnelheid lag veel hoger. Daar komt bij dat we veel blessures hebben, noodgedwongen moeten terugvallen op jonge voetballers. Die missen nog de ervaring.”

Bijzonderheid: Lars van de Zanden heeft in de voorbereiding in elke wedstrijd gescoord. Dat zette de spits door in de competitie – meer dan dat. Ook vorige week, bij Sparta’30, was hij twee keer succesvol. “Lars is heel scherp voor de goal”, vind trainer Erik Oeben. “Hij heeft maar een half kansje nodig om er een heel doelpunt van te maken.”

SV Capelle – ONI 2-0 (1-0) Sijmen Branderhorst 1-0, Vicente Ndongala 2-0.

De zege van SV Capelle was meer dan verdiend, vond trainer Edin Curic. “We legden veel energie in de wedstrijd, dat leverde nogal wat gevaar op voor het doel van ONI. Daar hebben we twee keer van geprofiteerd.” En ook: “In een nieuwe competitie voor de eerste keer winnen, is heel belangrijk. Hoe langer dat het uitblijft, des te meer druk komt er op.”

Bijzonderheid: Voor Geert van de Broek is het voetballen voorlopig voorbij. Curic: “Op de training maakte hij een verkeerde beweging, nu zit een been in het gips. Jammer voor die jongen, en voor ons. Want we missen nogal wat spelers.”

NEO’25 – GDC 0-0.

“NEO’25 gooide alles op de verdediging, wij hadden aanvallend niet de vorm om daar doorheen te breken”, vond trainer Gerrit Molenaar. “Na rust heb ik NEO helemaal niet meer over de middenlijn gezien.”

NEO-trainer Patrick Brok had een heel andere wedstrijd gezien. “We hebben juist heel veel druk naar voren gezet. En uiteraard onze huid zo duur mogelijk verkocht. Deze jonge garde heeft laten zien dat ze zich kan meten met de betere ploegen in deze klasse.”

In de extra tijd kreeg GDC nog twee dotten van kansen om de drie punten op te eisen. Eenmaal werd dat voorkomen door een verdediger van de Tricolores, die de bal van doellijn trapte.