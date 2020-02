Geen doelpunt maar rood voor ASH-speler Duizer in blessuretijd, Kerkwijk pakt op valreep punt

zaterdag 4DTwee uitersten voor ASH-speler Bernd Duizer in de derby tegen Herovina. Hij dacht diep in blessuretijd de winnende te scoren, maar zijn treffer werd afgevlagd wegens buitenspel. Niet veel later kon Duizer gaan douchen na een rode kaart wegens de nodige frustraties.

Herovina - ASH 0-0 (0-0). Rood: 90+3. Bernd Duizer (ASH), 90+5. Jesse van Vliet (Herovina/2x geel).

,,In eerste instantie werd het doelpunt van Bernd Duizer goedgekeurd, maar vervolgens alsnog afgekeurd wegens buitenspel. Het was randje buitenspel en dan moet je daar niet moeilijk over doen. Al snap ik zijn frustratie. Nadat het doelpunt werd afgekeurd, ontstond er een opstootje", zag ASH-trainer Ron Laros.

,,We hadden iets meer recht op de overwinning, al kon ik leven met een puntje”, vond Herovina-leider Roland van den Dool.

Lekvogels - Well 3-0 (0-0). 60. Lekvogels 1-0, 74. Lekvogels 2-0, 90. Lekvogels 3-0.

,,In de eerste helft had Lekvogels het betere van het spel, maar kregen wij de betere kansen”, vertelde Well-trainer André van Vugt. ,,Voor rust gaven we weinig tot niets weg, in de tweede helft waren we het helemaal kwijt.”

Kerkwijk - Beesd 2-2 (0-0). 50. Beesd 0-1, 59. Michel van den Hanenberg 1-1, 72. Beesd (pen.) 1-2, 90+1. Nick van Eck 2-2.

,,Eigenlijk ben ik niet blij met een punt”, liet Kerkwijk-leider Marc de Bijl weten. ,,We kregen veel betere kansen dan Beesd, maar schoten ze er niet in. In de tweede helft toonden de spelers veel inzet en de wil om te winnen. Dat leverde op de valreep nog een punt op.”