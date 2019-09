Geen FC Utrecht voor Dongen na nederlaag in eigen huis

Geen ontmoeting met FC Utrecht voor Dongen. In eigen huis leek de derdedivisionist aan het langste eind te trekken, maar ging het uiteindelijk toch ten onder tegen Excelsior’31: 1-2. Het avontuur in de KNVB Beker is voorbij.

Het is een flinke operatie, zo’n KNVB-bekerduel. Dongen kon er al over meepraten, maar had het ‘geluk’ dat het op zaterdag aantrad tegen Drachtster Boys in Friesland. Excelsior’31, tegenstander van de avond, heeft woensdag een tocht van bijna twee uur afgelegd voordat het bij op sportpark De Biezen arriveerde. Om 16.00 uur, wanneer de gemiddelde Nederlander nog aan het werk is, reed de supportersbus weg uit het Overijsselse Rijssen. Je moet er wat voor over hebben.

Die meegereisde fans gaven met lawaai en vuurwerk de ietwat troosteloze avond nog wat kleur. Dongen trad aan op het tweede veld omdat het hoofdveld geen lichtinstallatie heeft. Tel daarbij de continue miezerregen en de donkere gang van de kleedkamers naar het bijveld bij op, en de conclusie is dat dit duel meer verdiende; er stond immers een flinke beloning te wachten voor de winnaar in de vorm van een wedstrijd tegen FC Utrecht.

Saez

Het waren de bezoekers die de Kanaries qua werklust vooral in de eerste helft overrompelden, maar het was de thuisploeg die op voorsprong kwam. Roshendley Saez, nooit laat hij zijn brommer thuis, leek een lange bal niet te kunnen halen maar controleerde knap, zocht de lange hoek en vond die met een fijne knal die de bal via de rechterkant van de paal in het doel liet ploffen: 1-0.

Heel lang bleef die stand niet staan want even later kon Boy Boeloerditi de bal achter goalie Wessel Sprangers tikken. Het had in een tijdsbestek van een paar minuten helemaal fout kunnen gaan voor de Dongenaren, maar een tweede maal kon Boeloerditi (nog) niet afwerken. Excelsior’31 overrompelde Dongen bij tijd en wijle met fel spel, jagend op iedere bal. Tweemaal zouden de bezoekers uit Overijssel in de eerste helft nog tot een kans komen maar Dongen bleef een achterstand bij rust bespaard. Anouar Moukouh zette er met een hard schot een kansje tegenover.

Initiatief

Na de thee veranderde het spelbeeld. Waar Excelsior’31 het voor de rust nog op wilskracht deed, nam Dongen het initiatief over omdat het simpelweg de beter voetballende ploeg was. Aan de flanken flitsten Saez en Moukouh af en toe langs hun tegenstanders, het middenveld bestaande uit Thom Avontuur, Tom Wijkmans en Mart van Bree nam de controle over van de bezoekers en achterin kwam Dongen nauwelijks meer in gevaar.

Tot die ene keer in de 89ste minuut. Een voorzet van de gasten leek ongevaarlijk maar werd toch door doelman Sprangers terug het spel in gebracht terwijl over de achterlijn zou vliegen. Boeloerditi pakte het cadeautje uit: 1-2. Diezelfde Sprangers stopte een minuut later nog wel een penalty, om zo het leed voor zijn ploeg niet groter te maken.

Verliezer

Aanvallend kon Dongen in de spaarzame minuten die resteerden niets meer aanrichten en dus liep het als verliezer van het veld. Geen ‘FC Utrecht-thuis’ voor de ploeg van Osman Erbas, die zijn jongens stuk zag zitten in de kleedkamer. ,,We moeten eerlijk zijn dat het in de eerste helft niet goed was van onze kant. Maar na rust ging er veel meer dreiging van ons uit. Tegen het einde van de wedstrijd oogden we ook fitter. Iedereen had het gevoel dat die goal voor ons zou vallen.” Of de coach zijn doelman iets verwijt? ,,Winnen doe je met z’n allen, verliezen ook. Afgelopen zondag heeft Wessel ons een punt bezorgd met een uitstekend optreden. Vandaag gaat hij helaas in de fout. Ik kan de jongens alleen een compliment maken voor de tweede helft. Maar teleurgesteld over het resultaat ben ik wel natuurlijk.

Tijd om te treuren is er niet voor Dongen. Zondag komt HSC’21 op bezoek. ,,Net als afgelopen zondag treffen we weer een hoogvlieger, dus dan moeten we er weer staan.”