Geen goede voorbereiding voor Nivo Sparta: bus staat op het verkeerde sportpark te wachten

Bijzonderheid van de wedstrijd: De bus van Nivo Sparta stond om half een niet op sportpark De Watertoren in Zaltbommel klaar om spelers en technische staf naar Wijk en Aalburg te vervoeren, maar de bus stond in Wijk en Aalburg te wachten. Lekker toeleven naar de wedstrijd was er dus niet bij voor Nivo Sparta.

Moment van de wedstrijd: ,,We hadden de intentie om de punten op te halen, maar we hebben dat niet om kunnen zetten in kansen”, zegt Wilhelmina-trainer Marcel van Helmond. ,,Een keer letten we verdedigend even niet op en daarom hielden we helemaal niks aan dit bezoek over.”