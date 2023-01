Geen groots spel, maar een betere herstart kan GRC 14 zich niet wensen

Vol­kel-verdediger De Ruijter blijkt op zijn 34ste plotseling goalgetter: ‘Het is even wennen’

Heel zijn leven speelde Thijmen de Ruijter centraal achterin. Totdat zijn trainer hem in de voorhoede nodig had. De tot spits omgetoverde verdediger heeft in het afgelopen jaar al elf keer weten te scoren voor Volkel.

7 december