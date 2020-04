Geen historische titel voor De Rakt: ‘Uur gebaald, daarna dacht ik: waar hebben we het over?’

,,Om eerlijk te zijn heb ik een uur gebaald en daarna dacht ik: waar hebben we het over”, bekent trainer Eus Marijnissen. ,,Bij mij in de familie zijn drie mensen overleden aan het coronavirus. Moet ik me dan druk maken of wij wel of niet promoveren naar de vierde klasse? We zitten in Uden in het epicentrum van de crisis. Je hoort zoveel ellende om je heen dat je snel genoeg beseft hoe betrekkelijk voetbal is.”