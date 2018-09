Geen kampioenskoorts bij WSC-trainer Norbert Rebsch

WSC maakte afgelopen seizoen een aardige ontwikkeling door, al was de start stroef. Maar na de winterstop vielen de ideeën van de nieuwe trainer Norbert Rebsch steeds meer in goede aarde binnen zijn selectie. Met aanvallend voetbal, hoog druk zetten en slimmigheidjes, die de 52-jarige Tilburger in zijn jaren bij RKC en in de Belgische competities had geleerd, werden meer en meer door de oranje-zwarten opgepikt. Even leek het er nog op dat de Waalwijkers nog de nacompetitie zouden halen, uiteindelijk lukte dat niet: WSC eindigde in de tweede klasse H op de vierde plaats.