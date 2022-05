Geen man maar men of the match bij DESK

Bij DESK kiezen ze altijd een man of the match. Tegen Baronie was dat anders: het werd men of the match. De voetbalkenners met een blauw-geel hart konden geen keuze maken tussen matchwinner Tom Rommens en doelman Sander Deijst. ,,Terecht dat het zo is opgelost”, vond trainer Tom Heijkoop. ,,Tom had zo veel kilometers gemaakt dat-ie zijn prijs op badslippers moest aannemen: zijn voeten waren opgezet, pasten even niet in zijn schoenen. Hij kon ook maar amper op zijn benen blijven staan. En Sander stopte op werkelijk fantastische wijze een strafschop.” Meer goed nieuws kwam uit Breda: The Gunners had tegen Boeimeer punten gemorst. Daardoor is DESK virtueel koploper.