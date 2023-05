Geen periodetitel, wél nacompetitie voor Cito, dat zijn topscorer kwijtraakt: ‘Lekker met vrienden voetballen’

NLC’03 komt dichtbij wonderbaar­lij­ke ontsnap­ping, maar degradeert toch: ‘De spanning zat er aardig op’

Het zag er het hele seizoen al niet best uit voor NLC’03, maar maandag is het doek uiteindelijk toch gevallen: de ploeg uit Lith degradeert naar de vijfde klasse, ondanks dat het zich tot twee keer toe terug knokte tegen SV Milsbeek (2-2). ,,Dit moeten we meenemen naar de vijfde klasse.”