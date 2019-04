Geen rancune, maar samen voetbal kijken na beenbreuk bij Boxtel - Ravenstein

AMATEURVOETBAL Gijs Outmaijer is verslaafd aan Audacia én zijn gezin

4 april Het plezier in voetbal was Gijs Outmaijer (32) al een tijdje kwijt. Nu hij, alweer, terug is bij Audacia is alles anders. ,,Ik ben niet meer bezig met de vraag of ik moet stoppen."