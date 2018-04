Geen scheidsrechter bij Sarto - Cluzona: 'Knullig, verwacht je niet van de KNVB'

,,De scheidsrechter van dienst had zich heel netjes afgemeld bij de voetbalbond", aldus Sarto-voorzitter Dennis Gamers. ,,Ik weet niet hoe dat proces van afmelden en een vervanger zoeken gaat, maar kennelijk is ons verzoek 'overal tussenin gevallen'. Het is niet met ons gecommuniceerd dat het niet gelukt is, terwijl je mag verwachten dat de KNVB georganiseerd is en niet zo knullig te werk gaat."

Verwoede pogingen

Bijkomend nadeel was het feit dat de bus, waarmee Cluzona gekomen was, al op de terugweg was. ,,Dus we hebben die beste meneer moeten bellen om weer terug te komen. In tussentijd hebben we ons wel vermaakt in de kantine."