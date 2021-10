Geen scheidsrechter te bekennen bij Essche Boys - Buren: thuisploeg viert Oktoberfest

vierde klasse GVerbazing bij Essche Boys en Buren. Beide ploegen stonden al klaar voor de aftrap, maar een scheidsrechter was in de wijde omgeving niet te bekennen.

Essche Boys - Buren (AFGELAST)

,,We zouden om 14.00 uur beginnen, maar er was geen scheidsrechter te bekennen, vele telefoontjes ten spijt. Beide teams hadden de warming-up al achter de rug”, aldus Leon van Wanrooy, trainer van Essche Boys. ,,We dachten nog: misschien denkt de arbiter dat het duel om 14.30 uur begint, maar helaas. Er kwam niemand.” Buren begon aan de lange terugreis naar huis en de spelers van Essche Boys doken de kantine in. ,,Er stond een Oktoberfest gepland in onze kantine, dus de jongens hebben zich niet verveeld deze middag”, grinnikt Van Wanrooy. ,,Maar natuurlijk baalden we flink dat we niet gespeeld hebben. Het is een vreemd verhaal.”

SC Elshout – Jan van Arckel 2-2 (2-0). 15. Goal SC Elshout. 1-0, 30. Goal SC Elshout, 2-0, 55. 2-1. Nick van Velsen. 65. Nick van Velsen. 2-2.

Jan van Arckel-trainer Giel Goesten: ,,We speelden een slechte eerste helft, maar na de rust hebben we ons goed hersteld. In de tweede helft hadden we zelfs genoeg kansen om drie punten te pakken, maar het mocht niet zo zijn.”

Nulandia – Wilhelmina 2-1 (2-0). 31. Gijs Kerkhof 1-0, 37. Sam Lemstra 1-1, 80. 2-1. Jasper Netten.

Marc van Delft, trainer van Nulandia: ,,Het is schitterend dat we negen punten hebben uit drie duels. Deze zege was zwaarbevochten, want Wilhelmina is een goede ploeg.”

Coen van Overbeek, coach van Wilhelmia: ,,We begonnen goed, maar Nulandia was effectiever dan wij. Ik ben trots op de inzet die we getoond hebben.”

Maliskamp – Teisterbanders 3-1 (1-0). 29. Sonny Cayaux 1-0, 65. Goal Teisterbanders.1-1, 80. Ron van Boxtel 2-1, 85. Jeffrey Giebels. 3-1.

Willem van der Berg, trainer van Maliskamp: ,,We hadden dit duel eerder moeten beslissen. Als we alle kansen hadden afgemaakt, was het 7-1 gewonnen. Maar ik ben blij met de punten en kijk uit naar volgende week, als we tegen de koploper Nulandia spelen.”

RKKSV – MEC ’07 0-0.

RKKSV-oefenmeester Ramon van Rixtel: ,,Ik ben teleurgesteld met dit gelijkspel. Want als er een ploeg verdiende te winnen, dan was het RKKSV.”

VCB - Boxtel werd afgelast.

Frank van Oers, trainer van Boxtel: ,,Veel spelers van ons kampten met keelklachten voorafgaand aan de wedstrijd. Dit was afgelopen vrijdag al gaande. In overleg met VCB hebben we de wedstrijd afgelast, omdat we vreesden voor een corona-uitbraak. Gelukkig zijn er nog geen spelers van ons positief getest.”