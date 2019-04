Geen trainer, wel veel tegendoelpunten voor RKVSC

zaterdag 4DAl meer dan honderd doelpunten kreeg RKVSC tegen. Het was de laatste weken behelpen voor de ploeg uit Velddriel om voldoende spelers te vinden voor de wedstrijden op zaterdag. Trainer Robert Hooijmans heeft geen zin meer om te puzzelen en is gestopt.

RKVSC – Zuilichem 0-8 (0-3). 20. Michel Kooijman 0-1, 25. Carlo van Heusden 0-2, 43. Patrick Kooijman 0-3, 55. Max van Zanten 0-4, 70. Mitchel van der Leij 0-5, 72. Max van Zanten 0-6, 75. Pieter-Jan van Eck 0-7 (pen.), 85. Michel Kooijman 0-8.

Moment van de wedstrijd: Het doelpunt van Pieter-Jan van Eck. ,,Een talentvolle jeugdspeler”, vertelde Zuilichem-trainer Nabil Bouchlal. ,,Het was zijn eerste treffer in het eerste in een officiële wedstrijd.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Robert Hooijmans is gestopt als trainer bij RKVSC, hij was niet aanwezig bij de wedstrijd tegen Zuilichem. Zijn vervanger op de bank was Herman Bergacker. Hij moest het doen met spelers van het tweede en het derde. RKVSC verloor voor de zesde achtereenvolgende keer, het doelsaldo in die duels 1-40. Dit seizoen kreeg de ploeg uit Velddriel al 102 tegendoelpunten. Zuilichem nam er daarvan achttien voor zijn rekening. In Zuilichem eindigde het duel in 10-2.

Herovina – ASH 1-1 (0-1). 20. Bart Jurgens 0-1, 75. Wouter Schram 1-1.

Moment van de wedstrijd: ,,We speelden met vier jonge gasten van achttien, negentien jaar”, keek ASH-trainer Ron Laros terug. Ze deden het voortreffelijk tegen een geroutineerde en geslepen ploeg als Herovina. Dit was één van onze betere wedstrijden dit seizoen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Herovina won zijn laatste vijf thuisduels, maar in de derby tegen ASH lukte dat niet.

Kerkwijk – Leerdam Sport’55 3-3 (2-2). 27. Joshua Cohen 0-1 (pen.), 30. Jorel Helderman 1-1, 32. Tim Verdier 1-2, 44. Jorel Helderman 2-2 (pen.), 78. Joshua Cohen 2-3, 79. Bart de Waal 3-3.

Moment van de wedstrijd: ,,We tonen veerkracht en komen drie keer snel terug van een achterstand”, zei Kerkwijl-leider Marc de Bijl. ,,De derde keer zelfs vanaf de aftrap.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Kerkwijk scoorde in al zijn elf thuiswedstrijden dit seizoen.

Brakel – Well 6-1 (4-1). 17. Danny Keijnemans 0-1, 24. Jasper Gouda Quint 1-1, 27. Andor van Andel 2-1, 29. Thijs Garstman 3-1, 43. Thijs Garstman 4-1, 53. Jasper Gouda Quint 5-1, 90. Andor van Andel 6-1.

Moment van de wedstrijd: De 0-1 vond Well-trainer Manuel Langendoen. ,,We stonden een keer voor en dat is het resultaat van hard werken. Daar put ik hoop uit.” Bij Brakel vonden ze juiste de fase na de achterstand het moment van de wedstrijd. ,,In korte tijd scoren we drie keer”, vertelde Peter Pannekoek, assistent-trainer van Brakel.