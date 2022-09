Geen trukendoos, maar meters maken voor oud-zaalvoetbalinternational bij FC Tilburg

Kozakken Boys ver onder de maat tegen Quick Boys: ‘Wat een domper, we waren onherken­baar’

Kozakken Boys was zaterdag tegen het ook al niet imponerende Quick Boys ondermaats. Na het 0-1-verlies tegen de Katwijkse bezoekers spelen de Werkendammers in de Jack’s League voorlopig een rol in de marge.

18 september