Geen zonnige derbyuitslag voor ASH

Herwijnen tegen Hellouw, voor de echte voetballiefhebber in beide dorpen is dat dé wedstrijd van het seizoen. ,,Ik zag het ook terug op de trainingen”, zegt ASH-trainer Gilberto Smit. ,,Het ging er fanatiek aan toe. De eer staat op het spel. Die beleving zag je ook op het veld. En erlangs, er was behoorlijk wat publiek op afgekomen. Het weer zat mee, dat telt.” Zo zonnig was de uitslag niet voor de gasten. ,,Voor de rust hadden we het beste van het spel, maar tien seconden voordat we aan de thee gingen kwamen we weer op een achterstand. En dan weet je: dit wordt een lastig verhaal. Herovina deed er in de tweede helft alles aan om ons uit het spel te halen. Tijdrekken, toneelstukjes opvoeren. Dat heeft resultaat opgeleverd.”