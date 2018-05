Geert van de Ven verruilt Taxandria voor Nemelaer

Nacompetitieoverzicht Nacompeti­tie­sche­ma zondagvoet­bal: TOP en HVCH op jacht naar de hoofdklas­se

29 mei Met de laatste speelronde achter de rug kunnen we de balans opmaken. Welke ploegen spelen in de nacompetitie om promotie en welke teams hopen zich te handhaven in hun huidige klasse.