Gehavend DESK wint tegen Oosterhout

4DMet twee spelers uit het tweede elftal in de verdediging moest de equipe van DESK aantreden. De jongens deden het volgens de trainer uitstekend, ondanks dat de ploeg uit Kaatsheuvel twee tegendoelpunten kreeg.

DESK – Oosterhout 5-2 (3-1). 7. Hamers 1-0, 9. Hamers 2-0, 20. Van Riel 3-0, 26. 3-1 84. Hamers 4-1, 88. 4-2, 89. Klijn 5-2.

In de laatste linie moest trainer Tom Heijkoop noodgedwongen Casper Standeart en Bjorn Damen van het tweede elftal posteren. ,,Die jongens hebben het uitstekend gedaan.” Toch kreeg de koploper twee tegentreffers te verwerken. ,,Klutsballen, pure pech.” Na afloop werd Stijn Hamers uitgeroepen tot man of the match. ,,Volkomen terecht. Drie keer gescoord én een assist.”

Dongen - SSC’55 2-3 (1-1). 8. 1-0, 45+1. Van den Hoven (pen.) 1-1, 60. 2-1 75. Van Veldhoven 2-2, 83. Thijs Smit 2-3.

SSC’55 is een aan een goede reeks bezig. Door de zege op Dongen zijn de geel-zwarten de opponent van vandaag tot op één punt genaderd, te danken aan het winnende doelpunt van Thijs Smit. Mooie bijkomstigheid: nummer twee The Gunners pakte de tweede periode. ,,Koploper DESK heeft er al eentje, dus wordt plek drie en misschien de vierde plaats wel heel interessant voor de nacompetitie.” SSC’55 kende een beroerde competitiestart. Dat is dus voorbij. Toch relativeert Branderhorst dat. ,,Toen zat het gewoonweg tegen, nu zit het mee.”

Baronie - Olympia’60 5-3 (2-2). Biemans 0-1, Van Wanrooij 0-2, 30. 1-2, 31. 2-2, 56. 3-2, 58. 4-2, 65. Van Wanrooij 4-3, 90. 5-3.

Een zenuw in zijn rug zat bekneld, daardoor kon Mo Duzgun, trainer van Olympia’60, zich alleen maar strompelend voortbewegen. ,,Ik had gehoopt dat een zege de helse pijn een beetje zou verlichten, maar het is alleen maar erger gewonnen. Tsjonge jonge, wat hebben wij een karrenvracht aan kansen gemist. Om ziek van te worden.”