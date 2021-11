Gehavend Nivo Sparta kan gelijkspel nog over de streep trekken

1CTwee spelers moeten vervangen en een rode kaart. Na de wedstrijd kon de trainer van Nivo Sparta het gelijkspel relativeren, want zijn ploeg had het, na een strafschop en rode kaart in de eindfase van de wedstrijd, ook kunnen weggeven.

Nivo Sparta - SVL (1-0). 35. Iain Brands 1-0, 80. 1-1 (strafschop). Rood: 80. Jesse Poel (Nivo Sparta/2x geel).

Nivo Sparta-trainer Niels Blom kon met de 1-1 leven. ,,Als je de laatste tien minuten met tien man komt te staan kun je ook nog verliezen.” Iain Brands was voor rust scherp maar hij had zijn team ook op 2-0 kunnen zetten toen hij alleen voor de SVL-keeper verscheen. Pech was er voor de Zaltbommelnaren toen in de pauze Frenk Schaap en Djohan Leemans zich moesten laten vervangen. ,,Toen waren we wel even lamgeslagen”, aldus Blom.

WNC - FC Breukelen (2-0). 3. Kay van den Boogaard 1-0, 39. Kay van den Bogaard 2-0, 71. Kay van den Bogaard 3-0.

WNC had weinig moeite met FC Breukelen. Het was heer en meester. ,,Drie-nul is goed natuurlijk maar we hadden er ook zes of zeven kunnen maken”, aldus WNC-trainer Cor Prein. ,,De score was te mager.” De Waardenburgers hadden deze keer in Kay van den Bogaard een buitenbeentje. Hij nam de hele productie voor zijn rekening.

GRC 14 - Woudenberg (0-0). 63. Sander van Keulen 0-1, 70. Tom de Greef 0-2, 79. Bas Golstein 0-3.

GRC 14-trainer Piet de Kruif had graag met zijn ploeg de punten in huis gehouden. ,,Dan hadden we voor de komende maanden vijf of zes ploegen onder ons gehouden”, stelde De Kruif. Hij zag zijn team in de eerste helft een strafschop onthouden. ,,En bij de eerste goal zat onze keer er naast. Tja dan loopt het allemaal anders. Niet best.”

Roda’46 - Almkerk afgelast.