Gehavend WNC lijdt door persoonlijke fouten grote nederlaag, Achilles Veen loopt puntje in

Overzicht zaterdagvoetbalOndanks het carnaval werd er zaterdag op enkele plekken in Brabant en omstreken gewoon gevoetbald. In de vierde divisie A leed WNC een forse nederlaag in het inhaalduel met GOES (0-5). Achilles Veen hield aan het duel met Zwaluwen een belangrijk puntje over (0-0).