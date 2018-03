Geintje wordt schot in de roos bij Ollandia: 'Steven is een speciaal manneke'

BVV hengelt goaltjesdief Sadat binnen: 'Ambitie om kampioen te worden'

28 maart Aanvaller Nawid Sadat (25) uit Eindhoven gaat volgend seizoen bij tweedeklasser BVV uit Den Bosch voetballen. Hij was vorig seizoen met 20 doelpunten topscorer bij Unitas'59, dat toen het kampioenschap in de vierde klasse veroverde. Dit seizoen haakte Sadat door persoonlijke omstandigheden in de winterstop af bij de Eindhovense club.