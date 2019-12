Gekkenhuis bij ZIGO - Gilze: acht doelpunten, één rode kaart, negen gele en tijdelijke staking

,,Gezien de vele gele kaarten leek het wel oorlog”, zei Gilze-coach Jeremy Buchly. ,,Maar in mijn optiek was het gewoon een faire wedstrijd.” Buchly bekeek het laatste halfuur niet vanuit de dug-out. ,,De arbiter vond dat ik te veel commentaar had, maar bij één van de momenten had ik het tegen een wisselspeler en niet eens tegen hem. Wij speelden niet goed, maar de scheidsrechter eiste de hoofdrol op.” ZIGO-trainer Rob van Belkom vond dat zijn ploeg lang in de wedstrijd bleef. ,,Voetballend konden wij goed meekomen met Gilze, wat een goed voetballende ploeg is. Dat we na de onderbreking nog drie goals tegen krijgen is jammer, maar geen schande. Daarvoor boden wij prima partij.”