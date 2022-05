Gelegenheidspits maakt twee doelpunten voor Olympia’60

RKDSV weet kansen niet te benutten en speelt gelijk, Cito kan na nederlaag kampioen­schap vergeten

Twee weken geleden vond er een vervelend incident plaats in de wedstrijd tussen Steensel en RKDSV, waarbij een speler van de thuisploeg zijn scheenbeen brak. In goed overleg is besloten om de wedstrijden de staken en op een ander tijdstip uit te spelen. Uiteindelijk eindigde het duel, onder toeziend oog van het slachtoffer, in een gelijkspel. De wedstrijd van Cito moest worden overgespeeld omdat het een geschorste speler had opgesteld. Het duel ging verloren, waardoor het kampioenschap nu niet meer haalbaar is.

19 mei