Gelegenheidsspits doorbreekt Drunense muur

FC Drunen – Willem II 0-2 (0-0). 77. Necatt Can 0-1, 90+1. Necatt Can 1-1.

FC Drunen pakt weinig punten. En daar leer je van, dus heeft de nieuwkomer in het zaterdagvoetbal de tactiek danig aangepast. ,,De bus werd geparkeerd”, zag Willem II-trainer Yavuz Cosar. ,,De ruimtes waren zo klein, dat we maar weinig konden creëren.” Toen Cosar zich al een beetje verzoend had met puntenverlies, sloeg Necatt Can – een gelegenheidsspits die normaal de rol van centrale verdediger op zich neemt - toch nog twee bressen in de muur die FC Drunen voor eigen doel had opgetrokken.