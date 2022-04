Gelegenheidsspits Hellings maakt hattrick binnen vijf minuten voor winnend Irene

Vijfde klasse CDrie keer scoren is al moeilijk genoeg laat staan binnen vijf minuten. Toch lukte het Bryan Hellings vanmiddag. In de spits is niet zijn gebruikelijke positie, maar het ging hem goed af. Tussen minuut 36 en 41 wist hij drie keer te scoren.

Irene - Nederwetten 5-1 (3-0) 36. Bryan Hellings 1-0, 38 Bryan Hellings 2-0, 41. Bryan Hellings 3-0, 3-1, 57. Rob Groenendaal 4-1, 89. Jorrick de Vos 5-1.

Irene had de eerste helft controle over de wedstrijd, vond trainer Michael van de Wal. ,,De tegenstander zakte in en wij voetbalden er vrij makkelijk doorheen met goed positiespel’’, vertelde Van de Wal. ,,Maar dat leidde niet echt tot grote kansen.’’ Tot de 36ste minuut, waar gelegenheidsspits Bryan Hellings zijn kwaliteiten liet zien. In een tijdsbestek van vijf minuten maakte hij een hattrick. Na de eretreffer van Nederwetten maken Rob Groenendaal en Jorrick de Vos de eindstand op.

EDN’56 - SVSOS 1-1 (1-0) 5. Bram Donkers 1-0, 74. Gijs van de Wiel 1-1.

EDN’56 trof niet alleen de ploeg uit Biest-Houtakker voor de kanaalderby op zondag, ook vierde de club haar 65-jarig bestaan. Frans Tekath, trainer van de thuisploeg, zag zijn ploeg te laat wakker worden. ,,We hebben het in de eerste helft laten liggen’’, sprak de trainer. ,,Qua voetbal waren we misschien beter, maar we moeten ook onze kansen belonen.’’ Waar de trainer het vorige week nog kon omzetten met een donderspeech in de rust, was dat nu niet het geval. ,,Ik heb ze nu juist complimenten gegeven in de rust’’, vertelde Tekath. ,,Dat ga ik niet meer doen, voorlopig geen veren meer in de kont.’’

Het verhaal van de wedstrijd begon volgens SVSOS-trainer Johan van de Pas al op donderdagavond. Toen werd namelijk Gijs van de Wiel, goed voor 252 goals, als stunt voor de kanaalderby op de spelerslijst gezet. ,,Vanaf vrijdagochtend stroomde zijn telefoon al vol met berichtjes’’, vertelde Van de Pas. Met nog twintig minuten in de wedstrijd te gaan, kwam Van de Wiel binnen de lijnen, waarop hij vier minuten later een vrije trap kreeg. De veertig-jarige routinier schoot de bal vervolgens in de rechterbovenhoek. ,,Op het laatst gaf hij ook nog een voorzet, waar Jesper Priems net een stap te laat was, anders hadden we er misschien nog met de punten vandoor kunnen gaan. Het is een soort jongensboek.’’

DOSKO’32 - Ollandia 3-1 (1-0) 1-0, 60. Stefan Erven 1-1, 2-1, 3-1.

Het zit op het moment niet mee voor Ollandia, vertelde Ollandia-trainer Mayk van Driel. DOSKO verloste het scorebord van de brilstand, waarna de equipe van Van Driel het spel moest maken. Dat gebeurde na een uur door een goal van Stefan Erven. ,,Maar daarna zijn we er niet meer uitgekomen’’, sprak Van Driel. In de laatste fase van de wedstrijd gaf zijn ploeg het gelijkspel nog weg.

De Bocht’80 - LSV 6-0 (3-0).

Het was een kansloze nederlaag volgens LSV-trainer Rene van der Steen. Zijn ploeg moest met vier spelers uit het tweede beginnen die dezelfde ochtend al een wedstrijd hadden gespeeld. ,,Dan is het een kansloze missie’’, vertelde Van der Steen.