Gemert leidt arm Nulandia naar de slachtbank in districtsbeker

AMATEURVOETBAL Overzicht | Vugts maakt zuivere hattrick bij Nemelaer, OSS’20 wint met gemak van JVC Cuijk

25 november In de vierde klasse I stonden zondagmiddag koploper Avesteyn en nummer twee Nijnsel tegenover elkaar en in de derde divisie werd een Brabants onderonsje gespeeld (OSS’20 - JVC Cuijk). Bij Nemelaer was Joeri Vugts op dreef. Hij scoorde een loepzuivere hattrick. Dit en nog veel meer in het wekelijkse amateurvoetbaloverzicht.