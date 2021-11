Gemert wint topper van OSS’20

Winnende goal

Na de gelijkmaker ging OSS’20 wat meer naar voren spelen. Een zegen voor Gemert, want de zwart-witten kregen meer ruimte in de counter. Toch viel de beslissende 2-1 uit het niets. Zeven minuten voor tijd bedacht Joost Habraken een lange inworp, Yentl Meyssen kopte door en Willem den Dekker scoorde met een listige omhaal. In het vervolg kwam Gemert niet meer in de problemen, waardoor het stijgt naar de tweede plek van de derde divisie zondag.

,,Het was een hele matige eerste helft van beide kanten. Het baltempo lag erg laag en beide teams kregen weinig kansen. Onze eerste mogelijkheid na rust was direct raak. Daarna hadden we de 0-2 kunnen maken. We schoten de bal op de paal. We waren vervolgens veel te slordig om de vele kansen die we kregen af te maken. Daardoor bleef Hoogland in de wedstrijd. Ze kregen een strafschop, die we onnodig weggaven. In de extra tijd viel, terwijl beide teams alles-of-niets speelden de winnende treffer”, baalde Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren.