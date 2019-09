Genieten, lachen en presteren bij Nemelaer, een familiaire ploeg op niveau

Wesley Diepens (29) weet zolang hij bij Nemelaer in het eerste voetbalt eigenlijk niet beter dan dat zijn oudere broer Maikel ook van de partij is. En dat is voor de technisch vaardige middenvelder één van de redenen dat hij het zo goed naar zijn zin heeft in Haaren. ,,Gezelliger dan bij Nemelaer gaat het niet snel worden. Althans niet voor mij", verklaart Diepens.