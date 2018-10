Geplaagd OJC moet Meerveld drie weken missen

Zonder protesteren gingen Meerveld en OJC begin deze week akkoord met de strafeis van de KNVB: drie wedstrijden. Hij kan daardoor de komende drie wedstrijden (TEC uit, Blauw Geel thuis en Quick uit) niet in actie komen. Dat is een hard gelag voor OJC Rosmalen, dat toch al niet zo ruim in zijn jasje zit qua spelers. Meerveld toonde zich overigens zeer schuldbewust wat betreft zijn actie: ,,Oliedom. Gelukkig raakte ik die jongen niet.”

Naast de afwezigheid van topscorer Meerveld (zes goals) kan OJC komende zondag in Tiel ook niet beschikken over de geschorsten Steef Nieuwendaal en Sam van Doremalen. Doelmannen Bart Tinus en Noah Sanstra zitten in de lappenmand, evenals Vincent van Hoof. Verder ontbreken Tom Wijkmans en Jelle Schots. Zij verblijven voor hun werk in het buitenland.