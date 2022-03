Gifbeker WHV lijkt wel een bodemloze put, verlies in laatste seconde

Vijfde klasse EVoetballend was WHV helemaal niet veel slechter dan Astrantia. Er leek ook een punt te komen voor de ploeg van Bas van Engelen, maar in de laatste seconde wisten de bezoekers alsnog de winnende te maken. Zijn ploeg won al zeven wedstrijden op rij niet, maar was vaak voetballend niet veel slechter.

WHV – Astrantia 2-3 (0-2). 5. 0-1 (e.d.), 20. 0-2, 54. Yorick van de Rakt 1-2, 80. Teun van Mill 2-2, 90. 2-3.

,,Ik weet niet hoe diep die gifbeker is want hij raakt voor ons maar niet leeg. Voetballend deden we niet onder voor Astrantia maar we staan wel weer met lege handen”, aldus trainer Bas van Engelen van WHV.

Volgens Van Engelen kreeg zijn ploeg geen enkele kans om na de 2-3 nog eens op jacht te gaan naar de gelijkmaker. ,,Die treffer viel in de allerlaatste seconde want we mochten niet eens meer aftrappen.”

VCO – Keldonk 1-4 (1-0). 38. Lander Deriemaeker 1-0, 46. René van de Acker 1-1, 70. René van de Acker 1-1, 70. René van de Acker 1-2, 73. Roy van der Heijden 1-3, 85. Roy van der Heijden 1-4.

,,Dit resultaat is erg teleurstellend. We zijn op werklust overklast door Keldonk. In de eerste helft hadden wij een overwicht maar in de tweede helft hebben we niks meer gecreëerd en geven we een goed resultaat zelf weg”, aldus trainer Mario van Berkom van VCO.

,,Op basis van de tweede helft is deze ruime overwinning verdiend. Hopelijk geeft deze overwinning mijn spelers weer vertrouwen voor de komende wedstrijden”, zag Ruud Fleskes (trainer Keldonk).

Het was even geleden dat de spelers van Keldonk een driepunter konden vieren want de laatste winstpartij in de competitie dateerde van 21 november vorig jaar.

DWSH’14 – FC Uden 3-3 (2-0). 21. 1-0, 36. 2-0, 52. Faruk Polat 2-1, 58. 3-1, 62. Wesley Vogels 3-2, 70. Wesley Vogels 3-3 (pen.).

,,Een groot compliment voor mij ploeg want zij hebben werklust en veerkracht getoond. We waren zelfs nog dicht bij een stunt want we kregen nog kansen op de winnende treffer”, beschreef trainer Roy Vermeij (FC Uden) het duel.

Vermeij wilde niet alleen zijn spelers complimenteren. ,,We hadden ook een erg goede scheidsrechter, de heer Van Orsouw, die deze wedstrijd prima leidde.”

Odiliapeel – Fiducia 1-0 (0-0). 87. Roy van Lankveld 1-0.

,,We hadden deze keer het geluk aan onze zijde. Deze wedstrijd stevende af op een gelijkspel maar vlak voor tijd schoot Roy van Lankveld de winnende treffer binnen”, vatte trainer Danny Claassen de wedstrijd samen.

Volgens Claassen was de ontlading bij zijn spelers groot na het laatste fluitsignaal. ,,En dat is ook begrijpelijk na zeven nederlagen op rij.”

Boerdonk – Elsendorp 3-1 (1-1). 17. Tim van Alpen 1-0, 38. 1-1, 53. Jordy Neuteboom 2-1, 65. Jop Vermeulen 3-1.

,,Na de nederlaag van vorige week is iedereen weer blij. Deze winst is meer dan terecht en we moeten deze lijn weer voortzetten”, aldus trainer Johan Strouken van Boerdonk.

Het doelpunt van Jordy Neuteboom deed Strouken mijmeren naar oude tijden. ,,Jordy kopte de bal zoals Wim Kieft dat vroeger kon schitterend in het doel.”