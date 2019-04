Gijs Outmaijer is verslaafd aan Audacia én zijn gezin

Bekeravon­tuur Waspik eindigt in kwartfina­le

2 april Het sprookje van Waspik in de districtsbeker is ten einde. Eersteklasser Heeze, dat duidelijk veel te sterk was, verslaat de ploeg van trainer Eugene van der Heijden (0-6) en speelt volgend seizoen in de KNVB-beker.