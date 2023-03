Gilze de sterkste in vurige burenruzie met Rijen: ‘Dé wedstrijd waar je het voor doet’

Overzicht zaterdagvoetbal Gehavend WNC lijdt door persoonlij­ke fouten grote nederlaag, Achilles Veen loopt puntje in

Ondanks het carnaval werd er zaterdag op enkele plekken in Brabant en omstreken gewoon gevoetbald. In de vierde divisie A leed WNC een forse nederlaag in het inhaalduel met GOES (0-5). Achilles Veen hield aan het duel met Zwaluwen een belangrijk puntje over (0-0).