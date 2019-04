Gilze laat geen spaan heel van zwalkend ZIGO: 9-1

Gilze - ZIGO 9-1 (4-1). 35. Jason van Dongen 3-1.Gilze-ZIGO 9-1 (4-1) 1-0 Remco van Hoek, 2-0 Rick van den Dungen, 3-0 Tom van Gestel, 3-1 Jason van Dongen, 4-1 Rudy van Hoek, 5-1 Standee Kock, 6-1 Joep van den Ouweland, 7-1 en 8-1 De Kock, 9-1 Jordi van Alphen.

Moment van de wedstrijd: Na vijf minuten spelen was het duidelijk dat de bezoekers last hadden van een totale off-day. ,,Het stond toen al 3-0. Daarna konden wij niet meer bij de les blijven”, aldus ZIGO-coach Ercument Metin.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Gelijk na de 3-1 van Van Dongen maakte Gilze de 4-1. “De hoop om terug in de wedstrijd te komen, duurde veel te kort”, rondde Metin af.

Jeremy Buchly van Gilze: ,,Dit is het juiste antwoord dat we konden geven op de teleurstellende nederlaag bij Bavel vorige week. We hadden vandaag absoluut geen weerstand.”

Irene’58 - OVC’26 2-2 (1-0). 57. Michael Smulders 1-1, 90. Kenny Staps 2-2.

Moment van de wedstrijd: De 1-0 van Irene’58 viel voor OVC op een verschrikkelijk moment. ,,We schatten een corner compleet verkeerd in”, baalde OVC-coach Rob van der Kaaij. ,,Dat was op dat moment een klap in ons gezicht.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De uitslag zorgde voor gemengde gevoelens bij Van der Kaaij. ,,We pakken nu ternauwernood een punt, terwijl we maar één punt pakten in de laatste twee wedstrijd. Die twee duels moesten we winnen om het onszelf makkelijk te maken.”

UVV’40 - DESK 0-3 (0-1) 43. Lars Schimmer 0-1, 70. Koen van Baardwijk 0-2, 87. Djordi Smout 0-3.

Moment van de wedstrijd: ,,Na de 3-1 zege op concurrent TSC en de euforie die daarop volgde was het zaak om eventuele nonchalance de kop in te drukken. Dat is uitstekend gelukt, we zijn geen moment in de problemen geweest”, zegt DESK-trainer Tom Heijkoop.

Bijzonderheid van de wedstrijd: UVV’40 is de enige ploeg die DESK op sportpark Eikendijk van een overwinning afhield. Destijds bleef het 0-0.

Waspik – Oosterhout 0-2 (0-1) 18. Dennis van Munster 0-1, 90. Yamani el Aharchaou 0-2.

Moment van de wedstrijd: ,,Vanuit de dug-out konden we precies zien dat Dennis van Munster een meter buitenspel stond”, zegt Waspik-trainer Eugène van der Heijden. ,,De grensrechter vlagde, de scheidsrechter negeerde dat signaal. Een grote domper, terwijl we deze competitie toch al door zo veel tegenslagen worden achtervolgd.”