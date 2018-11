Gilze - Rijen: de wedstrijd die alle andere in de schaduw zet

DISTRICTSBEKER + video Keeper schiet Gilze langs Rijen in zinderende bekerderby

11 november De derby Gilze-Rijen zorgde voor een echte burenruzie in de gemeente Gilze en Rijen. Uiteindelijk trok de thuisploeg aan het langste eind in de penaltyreeks. Het was Gilze-keeper Finn Hoppenbrouwer die de beslissende pingel binnen schoot.