Gilze speelt gelijk en loopt periode mis

FC Engelen – Gilze 1-1 (1-1). 13. Chris van Alphen 1-0. 25. Quinten Vorstenbosch 1-1.

,,Terechte uitslag vandaag. Het was voetballend gezien denk ik de leukste wedstrijd van het seizoen. Het ging veel op en neer en er zat veel snelheid in de wedstrijd. We begonnen heel goed en kwamen terecht op voorsprong. Daarna moeten we eigenlijk op 2-0 komen, maar verzuimen dat te doen. Dan komt Engelen wat beter in de wedstrijd en zeker na de gelijkmaker. In de tweede helft zijn zij dominant en creëren ze veel kansen. We moeten dan wat slimmer zijn in de omschakeling, maar nemen een punt mee naar huis”, vertelt Gilze-trainer Jeremy Buchly. Technisch gezien had Gilze vandaag de periode kunnen winnen, maar had dat niet in eigen hand. Buchly is er ook totaal niet mee bezig geweest: ,,Helemaal niet aan gedacht. We willen dit seizoen gewoon voetballen zonder rare fratsen en dan zien we wel waar we staan. We staan nu in de top-3 en dat is prima denk ik.”

Na een slecht begin van de wedstrijd weet FC Engelen een achterstand om te buigen in een gelijkspel. Maar ziet het Vlijmen uitlopen, en de periodetitel pakken. ,,Er stonden vandaag twee voetballende ploegen op het veld, en het ging enigszins gelijk op. Dus een gelijkspel is terecht’’ , zei Anthony Lurling, trainer van FC Engelen.

VV Trinitas Oisterwijk – ZIGO 3-0 (1-0). 15. Job Viellevoye 1-0, 75. Dennis van Berkel 2-0, 88. Max van Dongen 3-0.

,,We waren vandaag op alle vlakken beter. Arbeid, voetballend, alles gewoon. We vergeten het alleen af te maken in de eerste helft. We krijgen genoeg kansen, maar vergeten het af te maken. Ik waarschuwde de ploeg al in de rust dat er maar een bal goed hoefde te vallen en we weer gelijk zouden staan. Vlak na rust was het even schrikken want ZIGO kreeg een hele goede kans meteen. Daarna uit het verschil op het veld zich ook in doelpunten en lopen we gelukkig uit”, vertelde Trinitas-trainer Pierre van Berkel.

,,Eerste helft waren zij beter en hadden ze wel meer dan een doelpunt kunnen maken. In de tweede helft zijn wij het aanvallende team denk ik. We gingen hoger druk zetten, hadden meer de bal en creëerde ook kansen. Rond de zeventigste minuut is er een cruciaal moment. Matthew Wanner ging alleen op de keeper af en wordt in zijn rug geduwd en door de keeper onderuitgehaald. Daar verdienen we een strafschop, maar die krijgen we niet. Daarna komen zij op 2-0 door een bekeken afstandsschot. Vlak daarna krijgt Matthew weer een goede kans, maar die maakt hij niet. Daarna is het wel een beetje gedaan en komen zij door een fout van ons nog op 3-0”, vertelde ZIGO-trainer Antal Tooten.

TSV Gudok – Nieuwkuijk 4-0 (1-0). 20. Jeffrey Vos (pen.) 1-0, 70. Thomas van Vugt 2-0, 82. Max Vogels 3-0, 88. Thom Schellekens 4-0

,,We waren beter vandaag. Zij bleven de hele eerste helft op hun helft staan, dus het was moeilijk kansen creëren. Wat er ook gebeurde, ze bleven gewoon op hun eigen helft. Het enige gevaar kwam uit een corner, want ze hebben vijf jongens van boven de 1.90 ofzo. Na rust gingen ze in een keer wel voetballen, maar dat voelde we wel een beetje aankomen. Dan is het twintig minuten even spannend. Je denkt de hele tijd: ‘we gaan geen punten verliezen, maar het zal toch niet’. Na de 2-0 lopen we redelijk gemakkelijk uit”, vertelt Gudok-trainer Ronald Boudewijn.