Gilze vervult droom en promoveert naar tweede klasse in uitgesteld jubileumjaar na overwinning op Groen Wit

tweede klasseHet was de ultieme droom in Gilze: promoveren in het jaar dat het 100-jarig bestaan van de club gevierd zou worden. Dat ging eerder niet door vanwege corona, dus werd het dit jaar gevierd. Promotie zou het feest nog veel mooier kunnen maken en dat lukte. Groen Wit werd verslagen en zo werd promotie een feit.

Promotie:

Groen Wit - Gilze 1-3 (0-2). 32. Van Gestel 0-1, 35. Van Den Dungen 0-2, 56. Van Gestel, 57. Serai (pen.) 1-3.

Beide ploegen begonnen voorzichtig en creëerden in het eerste half uur niet veel kansen. Toen Van Gestel de 0-1 binnenkopte uit een corner was de ban gebroken. Twee minuten later verdubbelde Van den Dungen met een mooie actie de voorsprong. De spelers op het veld en in de dug-out vielen elkaar in de armen en ook op de tribunes ging het tekeer. Daarna kwam de ploeg niet meer in de problemen volgens trainer Jeremy Buchly. ,,Na rust wordt het 3-0 en is de wedstrijd eigenlijk dood. Het is zonde dat we nog een penalty tegenkrijgen, maar verder hebben we het heel goed gedaan en werd het niet meer spannend.”

Avanti’31 - Hoogeloon 1-1 (Hoogeloon wint na strafschoppen).

Een bloedstollende strafschoppenreeks was er nodig om Hoogeloon naar de tweede klasse te helpen. Na 25 penalty’s waar arbiter Clint van der Heyden nadrukkelijk de show stal door maar liefst vier pogingen van elf meter af te keuren omdat de doelman in de ogen van de leidsman te vroeg bewoog, mocht de vlag in top. De stand na negentig minuten en de noodzakelijke verlenging was 1-1. Zenuwen speelden bij beide partijen een stevige rol. Daardoor viel er voor rust nagenoeg niets te beleven. De kopbal van Avanti’31-verdediger Toon van der Heijden vlak voor rust die zijn eindbestemming tegen de lat vond, vormde daar een uitzondering op.

Zes minuten na de pauze kwam Avanti’31 op voorspong na een fraaie omhaal van Luc van den Hurk, 0-1. Zeven minuten later stond het weer gelijk. Hans van der Heijden soleerde fraai door de Schijndelse verdediging heen. Zijn inzet werd gekeerd door Avanti’31-doelman Casper Brus. Uit de hoekschop kreeg Mees van der Heijden in zijn eigen doelgebied de bal ongelukkig op zijn been en daar was opeens de 1-1. In de blessuretijd van de reguliere negentig minuten kwam Hoogeloon nog goed weg dat de inzet van Teun Kuijpers via de onderkant van de lat weer het veld insprong. In de verlenging hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. De noodzakelijke strafschoppenserie werd uiteindelijk een prooi voor Hoogeloon waarna het feest met de honderden meegereisde supporters losbarstte.