Gilze wint in slechte wedstrijd van Waspik

Gilze – Waspik 3-0 (2-0). 14. Rick van den Dungen 1-0, 16. Willem van Eijck 2-0, 90+2. Willem van Eijck 3-0. Rood: 84. Tom van Ool (twee keer geel, Waspik).

,,Nee, het was niet best vandaag. De drie punten is een van de enige goeie dingen van vandaag. Na de vroege 2-0 gaan we alleen maar achteruitlopen en Waspik was voetballend eigenlijk gewoon beter vandaag. In de tweede helft creëren we ook weinig meer, maar zij ook niet echt. Ze spelen het wel goed uit af en toe, maar het waren vooral schoten van afstand. Volgende week in de topper tegen Vlijmense Boys moet het wel echt beter. We hebben een jonge ploeg en we wisselen goede en mindere wedstrijden nog te veel af”, vertelt Gilze-trainer Jeremy Buchly.

In de zestiende minuut constateert de assistent-scheidsrechter een ingooi. Hij vlagt, maar dat wordt genegeerd door de arbiter. “Daar rekende onze verdediger helemaal niet op”, zegt Waspik-trainer Emiel Heefer. “Die speler kon zo doormarcheren naar onze doelman, die was kansloos. Dat was heel frustrerend, waren we de kluts kwijt. En dat kostte ons nog een tegentreffer.” Daarna rechtten de gasten de rug. “Prima kansen gecreëerd, maar de doelman van Gilze stak in topvorm.”

Willem van Eijck was opnieuw twee keer trefzeker. Hij wist al zeven keer te scoren in vijf wedstrijden.

Haarsteeg – VV Trinitas Oisterwijk 2-0 (1-0). 4. Koen Sleutjes 1-0 90. Mathieu Schellekens 2-0.

,,We komen snel achter en dan loop je achter de feiten aan. Zij zakken wat in en laten ons komen, maar ik heb geen enkel moment het idee gehad dat we de wedstrijd gingen winnen of in ieder geval terugkomen. We creëren heel weinig en hebben alleen wat halve kansjes en vrije trappen. Ik heb weinig inzet gezien vandaag. Geen echte strijd om tweede ballen bijvoorbeeld. Je moet wel evenveel arbeid leveren als de tegenstander, want dan kunnen de voetballende kwaliteiten het verschil gaan maken”, zegt Trinitas-trainer Pierre van Berkel.

Het eerste doelpunt was buitengewoon fraai. Koen Sleutjes zag dat de Oisterwijkse doelman te ver voor zijn heiligdom stond en lobde de bal vanaf een meter of 35 over hem heen tegen de touwen. De schoonheid van die treffer paste eigenlijk niet bij de wedstrijd. “Die was erg rommelig”, zegt trainer Ercument Metin, die Lex Buijs liet debuteren: Dave Treuren liep een kwetsuur op tijdens de warming-up. “We hebben wel alles gegeven, daar ben ik trots op.”

TGG – TSV Gudok 1-1 (1-0) 25. Arda Havar 1-0. 75. Marc Schellekens 1-1.

,,We speelden een hele goede eerste helft, waar we verdiend op voorsprong kwamen en dat goed vasthielden. Alleen in de tweede helft kwam Gudok beter uit de startblokken en hadden ze ook nog kansen om de wedstrijd naar hun toe te trekken. We gingen voor de winst, maar helaas zat dat er niet in.’’, zegt TGG-trainer Ricardo Aguado.

,,Er had meer ingezeten vandaag, maar we scoren niet op de juiste momenten. We krijgen na een minuut al een honderd procent kans en dan moten zij wat meer komen. Nu zakte zij helemaal in en was het moeilijk voetballen tegen vijf verdedigers en drie man kort daarvoor. Die 0-1 is eigenlijk cruciaal. In de tweede helft krijgen we na de gelijkmaker nog drie of vier kansen op de 1-2 en dan moeten we dus doordrukken, maar dat gebeurt ook niet. Zij kregen het conditioneel wat zwaarder, maar het lukte ons niet door te drukken. Zij hebben ook nog wel wat kansen gekregen in de slotfase ne daar kwamen wij goed weg”, vertelt Gudok-trainer Ronald Boudewijn.

Nieuwkuijk – FC Engelen 1-3 (0-1) 2. Quinten Vorstenbosch 0-1. 71. Roy de Vaan 1-1. 77e. Quinten Vorstenbosch 1-2. 89. Sam de Schepper 1-3.

,,Ondanks de 1-3 overwinning was dit onze minste wedstrijd van het seizoen.’’ , zegt Anthony Lurling, coach van FC Engelen 1. ‘’We gingen met een voorsprong de rust in, maar dat had ook een achterstand kunnen zijn’’

,,Nieuwkuijk speelde in op het fysieke voordeel dat ze hadden, veel voorzetten op de grote spitsen, na de 0-1 zakte ze in en kreeg we meer ruimte om te voetballen, waardoor we nog 2 keer wisten te scoren.’’, zegt Lurling. In de laatste minuut is er ook nog een rode kaart uitgedeeld aa

FC Engelen wordt kansen toegedicht om in mei het kampioenschap op te halen. Dan verwacht je dat de bezoekers de meeste kansen bij elkaar zouden voetballen. In eerste instantie zag dat er ook naar uit: binnen twee minuten was het raak. Maar gaandeweg trok de thuisclub het initiatief naar zich toe. Dat leverde een gelijkmaker op, gescoord door Roy de Vaan. “Daarna had ik verwacht dat we door zouden drukken. Maar het tweede doelpunt viel aan overkant”, aldus trainer Corné Verhoeven. “Dat was het verschil deze middag: wij kregen de meeste kansen, FC Engelen benutte ze. Lesje in effectiviteit gekregen.”n Nieuwkuijk, wegens het maken van een slaande beweging richting een speler van FC Engelen.

B.V.V. – Zigo 1-1 (0-0) 60. Dave Hoezen 0-1. 80. Figueiredo Barbosa 1-1. B.V.V.

,,Normaal gesproken als je drie keer scoort dan win je een wedstrijd, maar er werden er bij ons twee afgekeurd vandaag. Beide waren ze onterecht. De eerste was een schot dat via de onderkant van de lat in de goal belandde, maar de scheidsrechter en hun grensrechter vond dat de bal niet over de lijn was. Volgens mij was de bal ruim een meter erover, maar dat kan. Bij de tweede hebben wij een ingooi, die leggen we terug en uit die voorzet wordt er gescoord. Het was blijkbaar buitenspel, maar dat kan nooit. We hebben het gewoon goed gedaan vandaag en eigenlijk niks weggegeven. Zij scoren uiteindelijk uit een corner die goed valt. Dat kan, maar ik heb mijn ploeg complimenten gemaakt”, vertelt ZIGO-trainer Antal Tooten.

,,Onze keeper heeft ons echt in de wedstrijd gehouden’’, zei Hennie van Ooijen, trainer van B.V.V. ,,Hij maakte 3 à 4 cruciale reddingen die ons moed gaven om een goal te maken’’

,,De wedstrijd kon alle kanten op in de eerste helft, beide ploegen hadden veel kansen.’’, zei de oefenmeester. Merkwaardig was dat B.V.V. in de slotminuten nog een aansluitingstreffer wist te maken. En ook nog een bal op de paal schoot.

Baardwijk - Vlijmense Boys 1-4 (0-2). 26. Ayoub Bakkali 0-1 27. Ayoub Bakkali 0-2 76. Ayoub Bakkali 0-3 87. Mati Mazurkiewiecz 0-4 90+3. Delano Boezer (pen.) 1-4. Rode kaart: Jerre Geerts van Vlijmense Boys (twee keer geel).

Bijzonderheid: Het was een gelijkopgaande wedstrijd, waarbij de thuisclub nog de meeste kansen creëerde. In de eerste helft kreeg Martijn de Brouwer er maar liefst vier. Hij miste er twee, bij de andere twee redde de doelman knap en bracht een verdediger redding op de doellijn. Ayoub Bakkali had slechts schietkansen nodig om de touwen te raken, dat was het verschik. Na rust drong Baardwijk dat veel energie in de wedstrijd legde aan, had via Kay Kemmeren moeten scoren. Weer werd dat nagelaten. Ayoub Bakkali en Mati Mazurkiewiecz waren een stuk effectiever.

Baardwijk wacht nog steeds op zijn eerste zege, Vlijmense Boys heeft de maximale score uit vier behaald. Vorig seizoen eindigde de competitie met twee uit vier. “Er zijn een paar spelers bijgekomen uit het tweede, waaronder ik”, zegt Kyle Maas. “Die zijn voetballend niet zo goed, maar geven alles. Daardoor is er meer balans in het elftal gekomen.”

RKDVC - RWB 1-1 (1-0). 8. Roy Lamers 1-0 65. Maurice Adegeest 2-0. 85. Kevin Remie 2-1 87. Kevin Remie 2-2.

Bijzonderheid: RWB pakte zijn eerste puntje in deze competitie. Te danken aan Kevin Remie. Altijd een vaste waarde, bij RKDVC had trainer Larry van Ommen de aanvaller op de bank geposteerd. “De afgelopen wedstrijden had Kevin te weinig laten zien.” Het triggert een speler: als er een invalbeurt komt, wil ik het ongelijk van de trainer aantonen. Remie deed, in de slotfase zette hij zijn handtekening onder twee doelpunten.

Zijn collega Edwin van Wijk baalde als een stekker. “Er was helemaal niets aan de hand. We misten vlak voor het eerste doelpunt van RWB viel nog een enorme kans. Zaten we niet echt mee, kat leek in het bakkie. Uit het niets valt dat doelpunt en ik weet niet wat er in mijn ploeg is geslopen, maar we missen twee punten. Het ontbrak ons aan een stukje volwassenheid.”

Derde klasse B (West II)

HOV - Be-Ready 3-2 (0-1). 39. Bart Dirven 0-1 52. 1-1 57. 2-1 62. 3-1 75. Mardoche Nputu 3-2.

Het was een hele bevalling voor de Hankenaren om het sportpark van HOV te bereiken. “Op nog geen twintig meter er vandaan kwamen de marathonlopers voorbij, vandaar”, zegt trainer Eugène van der Heijden. Om die vergelijking met de 42 kilometer en 195 meter door te trekken: Be-Ready zal ook het uithoudingsvermogen nodig hebben om de finish – lees: handhaven in de derde klasse – te halen. “Vandaag doen we het één helft uitstekend, daarna stortten we in tien minuten tijd volledig in elkaar. We zijn gewoonweg niet meedogenloos genoeg om een streep te trekken: die overwinning is van ons, wat er ook gebeurt. We missen types à la Jan Wouters en Mark van Bommel die op die moeilijke momenten de kar trekken.”