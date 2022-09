Gilze zwicht ondanks late tegentreffer en ‘een beetje paniek’ niet en verslaat op eigen terrein Trinitas

Gilze - Trinitas 2-1 (0-0). 46. Van Alphen 1-0, 54. Van Eijck 2-0, 87. Overeem 2-1.

De trainer van Gilze, Joep van den Ouweland, sprak van een verdiende overwinning. ,,Wel op basis van de tweede helft. Ik vond Trinitas in de eerste helft het betere van het spel hebben.” Tijdens de rust zette Van den Ouweland het een en ander om, waarna de vruchten al heel snel geplukt werden. In de 46ste minuut was het namelijk al raak voor Gilze. ,,Dat helpt dan ook wel natuurlijk. De gehele tweede helft zijn we de betere geweest, op de slotfase na. Toen was het voor ons nog wel even paniek.”