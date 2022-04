Gloria is eindelijk van de nul af en boekt na achttien wedstrijden eindelijk de eerste overwinning van het seizoen

Vierde klasse DHet heeft even geduurd, maar Gloria UC heeft eindelijk de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Achttien wedstrijden duurde het, maar eindelijk mag de ploeg van Roland Peij een keer drie punten bijschrijven. Door de overwinning is Gloria UC van de laatste plaats af en is het nu Were Di dat de rode lantaarn draagt.

WSJ – Gloria UC 0-3 (0-1) 25. Daan van der Walle 0-1, 80. Igor van der Bruggen 0-2, 90. Tibo Schaul 0-3.

Theo de Jong, trainer van WSJ: ,,De eerste helft vond ik dat er van beide kanten wel aardig gevoetbald werd. Na rust gaat het bij ons door de bekende problemen opnieuw mis. Als sommige spelers alleen op zondag willen voetballen en niet willen trainen dan gaat dit nog veel vaker gebeuren. Het is heel jammer dat alle WSJ-mensen die zich 100% inzetten voor de club daar dit voor terug krijgen.”

Gloria-trainer Roland Peij zag zijn ploeg de eerste overwinning van het seizoen boeken. ,,Dit is een fantastische teamprestatie. Ik roep al langer dat we echt wel goed kunnen voetballen en dat kwam er vandaag eindelijk een keertje uit. Hiervoor was het vaak een probleem om met tegenslagen om te gaan en stortte het vaak in na een tegengoal, vandaag hielden we de nul lang vast en nemen we nog meer afstand om de punten veilig te stellen. Dit resultaat geeft de hele groep vertrouwen richting het einde van het seizoen.”

Riel – SV Reeshof 1-1 (0-0) 85. Ruben Koridon 0-1, 89. Hero Maas 1-1.

Voor Riel-trainer Nick van Vugt kwam het gelijke spel tegen de koploper niet als een verassing. ,,Wij hebben in de afgelopen jaren al vaker laten zien dat wij graag tegen topploegen zoals Reeshof spelen en dat we dan ook geregeld een resultaat halen. Als je dan ziet hoe we vandaag voor de dag komen verdient dat een heel groot compliment naar de ploeg en de achterhoede in het bijzonder. Ik vond het gelijkspel uiteindelijk een terechte uitslag omdat wij de beste kansen hebben gekregen ondanks dat Reeshof qua veldspel misschien iets beter was.”

Volgens Jurgen Bouwens, trainer van SV Reeshof, was zijn ploeg vandaag niet goed genoeg voor de overwinning. ,,Nadat we in de 85e minuut de voorsprong pakken krijgen we meteen nog een grote kans waaruit we hadden moeten scoren om de punten veilig te stellen. Dat gebeurt dan niet en vlak daarna krijgen we toch nog de gelijkmaker om onze oren, dat is dan wel heel erg zuur. Dit bewijst maar weer dat we elke week nog hard zullen moeten werken om kampioen te worden.”

Viola – GSBW 1-2 (0-0) 73. Danilo Farci 0-1, 75. Bjorn Elen 1-1, 79. Mathieu Schols 1-2.

Viola-trainer Dennis de Bruijn: ,,In de eerste helft konden we geen vuist maken. Na rust winnen we meer duels en stichtten we meer gevaar in de counter. In de blessuretijd krijgen we 3 opgelegde kansen om nog een punt te pakken, maar dat zou eerlijk gezegd te veel zijn geweest.”

Patrick Marcelis, trainer van GSBW, zag zijn team een goede wedstrijd spelen. ,,Ik vond dat wij in de eerste helft heel erg goed speelden, dan moet je jezelf eigenlijk ook belonen met één of meerdere doelpunten. We hadden best wat blessures en schorsingen voor vandaag maar als je dan zo speelt dan verdient de groep die er nu stond een enorm compliment. Op deze manier spoelen we de nare smaak van de nederlaag tegen Berkdijk weer een beetje weg.”

Jong Brabant – Blauw Wit’81 2-1 (0-1) 32. Ruud van Boxtel 0-1, 69. Thijs Maas 1-1, 87. Jasper Straatman 2-1.

Jong Brabant-trainer Boy van den Boogaard zag een wedstrijd met twee gezichten. ,,Ik vond dat Blauw Wit in de eerste helft goed speelden en ook verdiend op voorsprong kwamen. Wij zitten nu in een fase waarin we niks aan een gelijkspel hebben en gaan elke week vol voor de winst. Vandaag gaan we het laatste kwartier heel opportunistisch spelen en dat resulteerde in een prachtige goal van invaller Jasper Straatman, normaal speler van het tweede elftal. Ik wil ook nog assistent-trainer Erik Staps bedanken die mij vorige week verving na de geboorte van mijn dochtertje.”

Sofus de Rooij, trainer van Blauw Wit, vond het jammer dat zijn ploeg niet beloond werd voor het goede spel. ,,Ik denk dat wij zeker voor rust een uitstekende wedstrijd speelden. Na rust drongen zij ons wel iets verder terug maar kregen wij ook nog meerdere kansen, eerst op 2-0 en later op de 2-1. Extra zuur dat we het weer in de slotfase weggeven en met lege handen achterblijven. Wij hadden vandaag zeker een puntje verdiend.”

Gesta – Audacia 3-0 (1-0).

Volgens Audacia-trainer Hans Richters ging de wedstrijd tegen Gesta eigenlijk al in de warming-up verloren. ,,Het was vooral veel lachen en vrolijk gedoe maar serieus naar de wedstrijd leven was er niet bij. Daarnaast viel Thomas van Zon ook nog eens geblesseerd uit tijdens die warming-up. Ondanks dat speelden we een aardige eerste helft waarin we de paal nog raken. Na rust was het vooral aan onze reservekeeper Mathijs Kennis te danken dat we er niet met een grotere uitslag vanaf gingen.”

Were Di – Chaam 2-3 (1-1) 10. Sjoert Ketelaars 1-0 45. Chaam (pen.) 1-1, 50. Eigen doelpunt 1-2, 53. Eigen doelpunt 1-3, 55. Sem van Eijck 2-3.

Were Di-trainer Ivo Bouckaert vond dat zijn team het vandaag zelf heeft weggegeven. ,,In de eerste helft zijn wij de bovenliggende partij en komen al snel op voorsprong. Vlak voor rust krijgen we een ongelukkige penalty tegen. In de rust heb ik geprobeerd om de jongens op te peppen voor de tweede helft maar dan geef je het via twee eigen doelpunten letterlijk cadeau aan de tegenpartij, dat maakt het natuurlijk extra wrang. Aan beide eigen doelpunten gingen andere fouten vooraf wat het voor mij heel frustrerend maakt. Door de overwinning van Gloria staan we nu onderaan, de laatste zeven wedstrijden moeten we daarom echt vol gas geven.”