Gloria UC degradeert definitief naar de vijfde klasse na pijnlijk verlies in derby tegen Viola

Het was onderin nog spannend in de vierde klasse D. Were Di en Viola konden beide nog direct degraderen. Gloria mocht niet verliezen in de derby tegen Viola, maar dat gebeurde wel. Were Di won ook nog eens van stadsgenoot WSJ en zo viel het doek voor de ploeg uit Baarle-Nassau. In de slotfase kwam zelfs het degradatiespook nog het veld op.

Gloria UC - Viola 2-4 (0-1). 27. Justin Meeuwsen 0-1, 47. Bjorn Elen 0-2, 49. Martijn Kock 0-3, 58. Koen van den Broek1-3, 65. Remco Meeuwsen 1-4, 75. Koen van den Broek 2-4.

,,We hadden geen motivatie nodig om vandaag deze derby te winnen”, aldus de scorende Viola-aanvoerder Remco Meeuwsen. ,,Het voelt heerlijk om Gloria het laatste duwtje richting degradatie te geven op eigen veld. Het is enerzijds jammer dat onze leukste derby nu wegvalt, maar dat weegt op dit moment niet op tegen het plezier van deze prestatie. Ook onze supporters hebben er van genoten, ze maakten veel kabaal.”

,,In het eerste halfuur waren wij de betere ploeg. Toen had ik hoop op een goed resultaat”, aldus Roland Peij, trainer van Gloria UC. ,,Maar na de rust stortte onze organisatie helaas in elkaar. Ik kan de jongens niets verwijten, ze hebben alles gegeven de laatste weken. Helaas is de realiteit hard en dalen we af naar de vijfde klasse.” De jolige bui waarin de Viola-spelers en supporters verkeerden, kan Peij wel begrijpen. ,,Andersom waren we in dezelfde stemming geweest denk ik.”

In het eerste halfuur was de derby in evenwicht, maar kort na de rust schoot Viola alle hoop op een miraculeuze ontsnapping van Gloria UC aan diggelen met twee snelle goals. Gloria UC mocht tegen Viola niet verliezen en moest daarnaast hopen op een verliespartij van concurrent Were Di om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Maar het liep anders voor de club uit Baarle-Nassau. Door het derbyverlies én een 5-3 zege van Were Di op WSJ, eindigt Gloria UC onderaan. Viola eindigt op plaats acht.

Berkdijk – Gesta 4-3 (1-2). 25. Lorenzo van Boxtel 1-0, 30. 1-1, 42. 1-2, 50. Melvin van Rijswijk 2-2, 55. Matthy Laros 3-2, 70. Matthy Laros 4-2, 82. 4-3.

Matthy Laros had vorige week afscheid genomen, zou er vanmiddag niet bij kunnen zijn. Met veel passen en meten lukte dat toch. ,,En dan valt-ie in en scoort ook nog eens twee keer”, zegt trainer Pieter Elias. ,,Dat is toch geweldig.” Na afloop kreeg Laros een ingelijst shirt van Berkdijk. Elias is meer dan tevreden over dit seizoen. ,,Jarenlang bungelde Berkdijk onderaan, moest het door corona worden gered van degradatie. Zesde geëindigd, heel goed. En ik voel me goed bij deze club. Dat is ook te danken aan het bestuur. Chapeau.”