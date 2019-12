Gloria UC koploper na winst op DVVC

Zondag 5BDoor de 2-5 winst op DVVC staat Gloria UC nu bovenaan de ranglijst. Max van Wijnen was de grote man bij de bezoekers. Hij was viermaal trefzeker.

DVVC – Gloria UC 2-5 (1-4) 7. Bas Kielenstijn, 10. Dylan de Ruijsscher, 20. Max van Wijnen, 25. Max van Wijnen, 36. Max van Wijnen, 78. Max van Wijnen, 80. Maikel van Bragt.

,,Gloria was in alle opzichten beter’’, sprak DVVC-trainer Suat Tasci. ,,Ook kregen we al vroeg in de wedstrijd een rode kaart. De maker van de 1-1, Dylan de Ruijsscher, verdedigde net te enthousiast mee en sloeg de bal van de doellijn. Dat doe je niet als rechtsbuiten zo vroeg in de wedstrijd.’’

,,We staan nu bovenaan in de competitie’’, jubelde Gloria UC-trainer John Janssens. ,,We kwamen goed uit de startblokken. Bas Kielenstijn pakte ook rood in deze wedstrijd. Eerst kreeg hij bij de rode kaart van DVVC de kleur geel te zien, waarna hij enkele minuten later in een duel nog een tweede gele kaart kreeg.’’

,,Max van Wijnen schoot in de voorbereiding alles in, maar in de competitie zelf gaf hij meer op Daan Rossi aan’’, sprak de Gloria UC-trainer. ,,In deze wedstrijd was Max vier keer trefzeker, waar Rossi dan weer meer de aangever was.’’

Advendo – SVG 2-1 (0-0) 55, Aron de Haan.

,,Het was een barslechte wedstrijd, die we eigenlijk wel hadden moeten winnen’’, sprak SVG-trainer Pieter Elias. ,,Ze speelden vooral op de lange bal, waarna ze vanuit een penalty en een scheidsrechtersbal twee keer scoren.’’

,,Aron de Haan, de speler die vorige week met zijn hoofd scoorde, schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied een volley in het net’’, vertelde Pieter Elias.

FC Drunen - Neerlandia’31 2-2 (0-2) 29. 0-1, 44. 0-2, 54. Appie Kochaaga 1-2, 65. Appie Kochaaga 2-2.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat FC Drunen de eerste helft als corvee zag. ,,We waren overal twee stappen te laat”, zag trainer Ali Albayrak. ,,Daar profiteerden onze gasten goed van.” In de rust gaven de spelers zelf al toe dat ze veel slap acteerden. Ze beloofden beterschap – en dat was geen loze praat. Met twee treffers van Appie Kochaaga pakte FC Drunen alsnog een punt.

Achtmaal - The White Boys 5-2 (1-1) 34. Niek van Oijen 1-0, 41. Marouane Bouchti 1-1, 67. Roel Jongenelis 2-1, 73. Roel Jongenelis 3-1, 82. Stijn Antens 4-1, 86. Roel Jongenelis 5-1, 90+1. Harrie Hesselberth 5-2. RoodL Ronnie Reniers van The White Boys (twee keer geel).