Gloria wint en heeft oude bekende Lambregts terug bij de selectie: ‘Vroeger scoorde hij er tussen de 20 en 25’

Gloria – Neerlandia’31 3-0 (2-0) 20. Daan Rossi, 35. Bas van de Broek, 65. Roy Bernaerts.

,,Het had ook zo zeven of acht nul kunnen worden’’, jubelde Gloria-trainer John Janssens. ,,We hebben echt een boel een-op-een-kansen gemist. Als je dan de eerste al vrij vroeg in de wedstrijd scoort, voetbalt dat ook wat makkelijker.’’

,,Er is een nieuwe spits in de selectie gekomen, Niels Lambregts, hij heeft vroeger al een aantal jaar in het eerste gespeeld en maakte toen ook ongeveer 20-25 doelpunten in een seizoen’’, sprak de Gloria-oefenmeester. ,,Dus de concurrentie in het team zal groter worden.’’

TPO- DVVC 3-3 (1-3) 5. Simon Zijlemans, 55. Geert Jacobs, 85. Eigen doelpunt TPO.

,,De eerste helft was dramatisch’’, sprak DVVC-trainer Suat Tasci. ,,We kwamen al vroeg in de wedstrijd voor, en dan zie je dat de jongens denken dat de wedstrijd al gespeeld is. TPO is een ploeg met veel inzet en beleving en dat mistten wij in de eerste helft. Wij hebben ons uiteindelijk goed hersteld maar tegen TPO mag je eigenlijk geen punten weggeven.’’

,,Ik had de jongens donderdag al gewaarschuwd om TPO niet te onderschatten’’, vertelde Tasci. ,,En ik zal hetzelfde doen volgende week tegen Advendo. Maar dit soort wedstrijden zullen we maar snel vergeten.’’

OVV’67 – SVG 1-0 10. E.D.

,,De wedstrijd ging gelijk op, er werd ook goed spel vertoond, vertelde SVG-voorzitter Peter Balmakers. ,,Maar na het rustsignaal ontstond er wat tumult, waarna de scheidsrechter de wedstrijd affloot en staakte.’’

ADVENDO – FC Drunen 0-4 (0-2) 8. Tom van den Elshout 0-2, 14. Tom van den Elshout 0-2, 65. Kevin van Boxel 0-3, 90. Carsten Peijnenburg 0-4.

Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning. Dat is de afkorting van voetbalvereniging ADVENDO. Destijds prachtig verzonnen, maar anno 2019 klopt er geen moer van: vermaak biedt de ploeg in de vijfde klasse B al helemaal niet, want de hekkensluiter dient alleen maar als kanonnenvoer voor zijn opponenten. Zo verloren de Bredanaars met 16-0 bij The White Boys. Nuttig Door Ontspanning: dat geldt alleen voor de tegenstanders, die zien als ADVENO als een relaxed tussendoortje om de aan het doelsaldo te werken.

Zo dachten ook de spelers van FC Drunen er over tijdens de warming-up, zag trainer Ali Albayrak. ,,Na het opwarmen van de spieren verwacht je bij het positiespel dat ze de bal snel rond laten gaan, elkaar wat op jutten. Niet dus. In de kleedkamer heb ik dat toch maar even aangestipt: laat je niet in de luren leggen. Ik wil én winnen én geen doelpunt incasseren. ADVENDO had pas eenmaal de bal tegen de touwen gejast, vandaar.”