Goaltjesdief Mutzers geeft oude liefde Dongen opnieuw zijn jawoord: ‘Te voet naar de club’

Derde divisieRobert Mutzers (29) is vanaf volgend seizoen thuis bij Dongen. Bijna letterlijk. De goaltjesdief vindt het na avonturen in het buitenland en in het betaald voetbal een mooi moment om terug te keren bij zijn oude liefde. ,,Ik woon op twee minuten lopen van de club.”

In 2015 trok Mutzers de deur bij Dongen bijna dicht, maar die is sindsdien altijd op een kiertje blijven staan. in 2023 tekent hij een driejarig contract. ,,We zijn altijd wel wat contact blijven houden", zegt de aanvaller. ,,Als ik tijd had kwam ik ook nog wel de club kijken. En veel vrijwilligers en mensen rondom de club zijn er nu nog steeds. Ik ging er af en toe ook wel een kopje koffie drinken.”

De geboren Oosterhouter trok via avonturen bij de hoogste amateurclubs in Nederland ook door het betaald voetbal bij FC Dordrecht en Helmond Sport, om zelfs een boeiend en bijzonder avontuur in Oekraïne mee te maken. ,,Ik heb mooie dingen meegemaakt en heb overal ook wel een bijdrage in de vorm van goals kunnen leveren.”

‘Bij het gezinnetje zijn’

,,Maar het was altijd reizen voor de voetbal. Bijna iedere dag op en neer", is hij eerlijk. ,,Ook nu ik bij Unitas speel, moet ik toch altijd nog een aardig eindje met de auto.” Dat gaat er komend seizoen wel anders uitzien. De spits woont in Dongen, op een paar honderd meter van sportpark ‘De Biezen’. ,,Lekker te voet naar de club. Daar kan ik nu al naar uitkijken, haha. Het is ook fijn om vaker bij je gezinnetje te kunnen zijn.” En uitslapen? ,,Dat zal met twee jonge kinderen lastig gaan.”

Quote Ik ben nog altijd topfit. Robert Mutzers (29)

Niet alleen de reistijd deed Mutzers overtuigen om terug te keren op het oude nest. De rasaanvaller overtuigt nog altijd van grote waarde te kunnen zijn. Met 17 goals in de eerste seizoenshelft, doet hij nog altijd mee om topscorer van de derde divisie te worden. Over interesse had hij daarom ook niet te klagen. ,,Ik ben wel heel veel gebeld, ja. Clubs uit de derde divisie en tweede divisie hingen vaak aan de lijn.”

Het mocht voor de vele hengelaars niet baten. Dongen vangt de grote vis. ,,Ik ben nog altijd topfit. Mede dankzij Dongen heb ik de stap naar de topamateurs en het betaald voetbal kunnen zetten. Dan wil ik ze nu ook sportief verder kunnen helpen. Voor mij voelt dit als het perfecte moment. Ik hoop echt dat ik dat nog veel goals mag maken in het geel en blauw.”

Club verder helpen

Ondanks dat Dongen nu de hekkensluiter in de derde divisie is, kijkt Mutzers uit naar zijn nieuwe avontuur. Dat gegeven heeft hem ook niet doen twijfelen ,,Als ik de selectie zo bekijk, verwacht ik dat ze het zeker gaan redden. Uiteraard wil ik graag op dit niveau blijven spelen, want de competitie wordt alleen maar mooier. Ik hoop dat ik mijn ervaring die jonge gasten ook kan begeleiden en verder kan helpen.”

Ook bij Dongen is men blij verrast dat Brabander voor een nieuw verblijf in het Dongense kiest. ,,Hij is als speler en mens erg gegroeid", vertelt Dongen-voorzitter John-Paul Verkooijen. ,,Robert wil de komende tijd met zijn kennis en kunde de club verder helpen. Zijn mooie voetballoopbaan is voor hem allemaal hier begonnen. Voor onze selectie, en met name voor de jonge spelers, zal hij een inspiratiebron zijn.”

Volledig scherm Robert Mutzers, als speler van Unitas uit Gorinchem. © Pix4Profs / Johan Wouters