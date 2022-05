Goed voetballend Willem II houdt punt over aan ontmoeting met Well

Willem II - Well 1-1 () 40. Mohammed Makhlouf 0-1, 42. Tarik Koca 1-1.

Het regende kans na kans, vond Willem II-trainer Yavuz Cosar. ,,Het was voetballend de beste wedstrijd van het seizoen, alleen maakten we de kansen niet af’’, vertelde de oefenmeester. ,,Ook hielp de scheids niet mee met zijn beslissingen op het laatst, maar op dat punt hadden we het zelf al moeten afmaken, want we hebben minimaal tien kansen daarvoor gehad.’’

Well-trainer Remy Schouwenaar zag een open wedstrijd met veel kansen voor beide ploegen. ,,Als het tien minuten langer had geduurd, was er zeker een goal voor een van beide partijen gevallen’’, vertelde Schouwenaar. ,,De laatste fase speelden we nog met vier spitsen om iets te forceren, maar daar kwamen niet echt grote kansen uit. Achteraf is het gelijkspel wel terecht.’’

Kerkwijk - Beesd 1-5 (1-3) 10. Stan van Haaften 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5.

De eerste 25 minuten waren voor Kerkwijk, vond trainer Nabil Bouchlal. ,,Er waren genoeg kansen en met een 1-0 voorsprong leek er niets aan de hand’’, sprak de oefenmeester. ,,Maar na de 1-1 en 1-2 lukte het ons niet om die tegenslag te overwinnen.’’

OSC’45 - Margriet 2-3 (1-1) 10. Henk Stuiver 1-0, 1-1, 1-2, 80. Max Thorn 2-2, 2-3. Bijz: rood voor Ilias Kaboutti van OSC’45

Met drie versterkingen uit het tweede zaterdag elftal trad OSC’45 aan tegen Margriet. Henk Stuiver drukte meteen zijn stempel, door in de tiende minuut al te scoren. Een kwartier later ging het mis voor OSC’45, toen Ilias Kaboutti een rode kaart van de scheidsrechter kreeg. ,,Om een onbegrijpelijke reden kreeg de betrokken speler van Margriet alleen geel’’, zei OSC’45-trainer Jeroen Beekwilder. ,,In de slotfase werd ons ook nog een penalty ontnomen. Dat is vervelend en onrechtvaardig, maar het team kan trots zijn op de wijze waarop ze gevoetbald en gestreden hebben.’’