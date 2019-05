Goede nacompetitie voor GRC 14

zaterdag 1CHet kon nog alle kanten op voor GRC 14. Bij een gelijkspel of nederlaag tegen LRC Leerdam had de ploeg van trainer Piet de Kruif zich via nacompetitie moeten zien te handhaven. Zijn ploeg won en daarom was directe handhaving een feit. Omdat WNC verloor, pakte GRC 14 ook nog de derde periodetitel. Daarom moet het team van De Kruif alsnog de nacompetitie in, maar nu de goede nacompetitie, die voor promotie.

LRC Leerdam – GRC 14 0-2 (0-1). 0-1, 0-2.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben alles gegeven. Dat we nu nacompetitie spelen voor een plaats in de hoofdklasse is echt ongelooflijk. Aan dat laatste heb ik vooraf wel gedacht, want WNC oogde vorige week tegen ons al niet best”, aldus GRC 14-trainer Piet de Kruif.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door zelf te winnen en het verlies van WNC pakte GRC 14 de derde periodetitel. Het speelt volgende week zaterdag de knock-out wedstrijd tegen ARC. De Kruif: ,,ARC is een gerenommeerde ploeg met topklasse-ervaring. We zullen het ze zo moeilijk mogelijk maken.”

WNC - Nieuw Lekkerland 1-4 (0-1). 20. Niels Brekelmans 0-1, 75. Lennert de Vries 0-2, 82. Demian Ririmasse 1-2, 88. Lennert de Vries 1-3, 90+ 2 Wim de Jong 1-4.

Moment van de wedstrijd: ,,De koek was op bij ons. Dat was vorige week uit tegen GRC 14 ook al volop zichtbaar”, evalueerde WNC-trainer Cor Prein.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door het verlies mist WNC de derde periodetitel. Prein: ,,Het is best zuur natuurlijk als je er zo dichtbij bent na een zeer slecht competitiebegin. Maar het is niet anders. We moeten ons er bij neer leggen. Nu moeten we onze blik maar richten op het nieuwe seizoen.”

Almkerk - Oranje Wit 5-2 (1-2). 20. 0-1, 21. 0-2, 40. Bart Dirven 1-2, 47. (e.d.) 2-2, 60. Erwin Verbruggen 3-2, 65. Bart Dirven 4-2, 88. Jurre van Laarhoven 5-2. Bijzonderheid: Christian Perrier (Oranje Wit) mist strafschop.

Moment van de wedstrijd: Almkerk-trainer Robert Roest: ,,Het was zichtbaar dat voor beide ploegen het seizoen gespeeld was. De 0-2 achterstand die in twee minuten tijd ontstond hebben we na rust mooi weggewerkt.”