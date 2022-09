Goede voorbereiding laat NEO'25 in de steek

NEO’25 - Sparta’30 1-1 (0-0). 70. Johan Kuijpers 0-1, 80. Noah van Caem 1-1.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Die tegeltjeswijsheid deed op sportpark De Gaard opgeld voor Nederland En Oranje. ,,In de voorbereiding deden we het goed”, zegt trainer Marcel van Helmond, opvolger van Stefan Brok. “Maar wat we vandaag op de grasmat leggen was vier klassen minder. Op het middenveld en in de voorhoede, het was ver onder de maat. De verdediging stond aardig. De hoofdrol was voor onze keeper, Sam Brok. ,,Hij heeft ons op de been gehouden, zodat we nog uitzicht hadden op een punt.” Dat kwam er dus alsnog. Uit een vrije trap liftte Noah van Caem de bal randje strafschopgebied tegen de touwen.

Peter Burg, trainer van Sparta’30, vond dat zijn ploeg goed aan de wedstrijd begon. ,,We hadden de afgelopen week keihard getraind, dat kwam er ook uit. Naarmate de wedstrijd vorderde werd het wat minder. We hadden kunnen winnen, maar de keeper hield de doorgebroken Martin Kant van een tweede doelpunt af. Al met al ben ik toch tevreden met een puntje.”

Sleeuwijk - GVV’63 1-0 (1-0). 25. Jeffrey Molhoek 1-0. Rode kaart: 89. Patrick Kooijman van GVV’63.

In de voorbereiding bakte Sleeuwijk, dat uit de tweede klasse was gedegradeerd, er niet veel van. Zo werd de bekerwedstrijd tegen Peursum, nota bene een vierdeklasser, met maar liefst 1-4 verloren. ,,Maar het waren allemaal ploegen die achteruit liepen”, zag trainer Antoin van Pelt. “GVV was een heel ander verhaal, die wilde net als wij er een echte wedstrijd van maken.” Begonnen met een overwinning, da’s lekker. ,,Echt verdiend was het niet, een gelijkspel was terecht geweest. Maar we hadden met Corné Dekker een hele goede man tussen de palen staan.” Wat Van Pelt erg beviel: ,,De wilskracht om die drie punten over de streep te trekken.”

Pascal Rijkers, trainer van GVV’63, was teleurgesteld. ,,We hadden zeventig procent balbezit, spelen verzorgd en aanvallend voetbal. Over het spel ben ik dik tevreden, en dat hebben we ook in de voorbereiding goed gedaan. Maar ook toen scoorden we weinig. Uiteindelijk draait het toch om de knikkers. En dan heb je ook nog de pech dat je een keeper treft die een prima wedstrijd speelde.”

MVV’58 - DESK 0-4 (0-1). 18. Mees Weeland 0-1, 65. Timo van Kuijk 0-2, 74. Steven Krikken 0-3, 86. Djordi Smout 0-4.

Op het debutantenbal in de derde klasse E heeft DESK, dat vorig seizoen soeverein in de vierde klasse het kampioenschap opeiste, zich bepaald niet als een muurbloem gedragen. In Meteren werd heel makkelijk gewonnen. ,,Voor onze eerste wedstrijd troffen we een willig slachtoffer”, vond trainer Tom Heijkoop. Vooraf had de Waalwijker al verwacht dat er een aardig resultaat zou worden geboekt. ,,Drie bekerpotjes gespeeld, drie keer gewonnen. En het team is ten opzichte van vorig seizoen nagenoeg intact gebleven. We hebben er zelfs een paar versterkingen bijgekregen. Dus is er meer concurrentie in de breedte, dan houden de spelers elkaar vlijmscherp.”

BLC - Haaften 0-0.

Een brilstand, dat ben je niet gewend van BLC. De Bosschenaren hebben een voorhoede die de netten graag laat trillen, een achterhoede die zeker niet zo safe is als The Bank of England. Van Haaften had de laatste linie niks te duchten, aanvallend konden de gasten, die nogal wat spelers misten, geen potten breken. ,,Zelf hadden we zeker moeten scoren”, vond BLC-trainer Danny Otterloo. ,,Vooral voor rust kregen we vier, vijf grote kansen. Dan is het teleurstellend als je niet meer dan een punt pakt. Zeker omdat we nogal wat ambities hebben.”

Eelke Oomkens, die zijn debuut maakte als hoofdtrainer, was meer dan tevreden met het punt. ,,Hebben we te danken aan Lars Tertoolen. Die hield ons met prachtige reddingen op de been.” Na rust kon de thuisclub veel minder gevaar stichten. ,,Een paar poppetjes op een andere plek gezet, dat scheelde. We gingen meer de lange bal spelen, dat gaf onze verdediging meer lucht.”

GDC - Dongen 1-1 (1-0). 35. Justin Youell (pen.) 1-0, 84. Van der Wal 1-1. Rode kaart: 35. Speler van Dongen.

Een speler van Dongen sloeg een bal uit het doel, kreeg direct rood. Justin Youell benutte de pingel: 1-0. Kat in het bakkie zou je denken. Niet dus: halfslachtig de bal wegwerken leverde promovendus Dongen in de slotfase zijn allereerste kans op. Nat was het op het sportpark, figuurlijk ging GDC nat: twee punten gemorst. ,,Hier ben ik goed ziek van”, zegt trainer Gerrit Molenaar. ,,We hebben van onszelf verloren. Zo veel kansen gekregen om de stekker eruit te trekken, laten liggen. We hebben dit puntverlies volledig aan onszelf te wijten.”